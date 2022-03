Cá voi trắng nhận nuôi kỳ lân biển

Các nhà nghiên cứu đang theo dõi liệu kỳ lân biển được cá voi trắng nhận nuôi cách đây vài năm có giao phối với thành viên trong đàn và tạo ra loài lai hay không.

Kỳ lân biển bơi cùng đàn cá voi trắng. Ảnh: GREMM/Baleines En Direct

Đàn cá voi khác thường được quan sát lần đầu tiên trên sông St. Lawrence ở Bắc Mỹ năm 2016. Con kỳ lân biển đực đơn độc được nuôi dưỡng bởi đàn cá voi trắng và bơi cùng với chúng kể từ sau đó như thể nó là một thành viên trong đàn. Trường hợp này thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Cả kỳ lân biển và cá voi trắng đều sống ở vùng biển Bắc Cực. Cá voi trắng thường di cư về phương nam vào mùa đông khi băng trên biển hình thành. Kỳ lân biển hiếm khi rời khỏi Bắc Cực và trải qua 5 tháng dưới lớp băng biển.

Kỳ lân biển đôi khi có thể bơi lạc khỏi Bắc Cực. Tuy nhiên, trường hợp như vậy vô cùng hiếm gặp. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu sử dụng drone để đánh giá sự phát triển của kỳ lân biển. Từ những vạch trên cơ thể, họ biết đó cùng là một con kỳ lân biển. Nó rất khỏe mạnh và hòa nhập tốt với đàn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn còn nhiều điều muốn biết.

Dù hành vi nhận nuôi ở động vật có thể lý giải bằng nhiều lý do, việc nuôi con khác loài vẫn khiến giới nghiên cứu bối rối. Trong một bài báo năm 2018, nhà sinh thái học hành vi Erin Siracusa cho biết đây có thể là cách bảo vệ trước động vật ăn thịt, mang lại an toàn do số lượng đông. Một cách giải thích khác là cả hai loài đều có tính xã hội cao và việc nhận nuôi xuất phát từ tình bạn. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là lý do duy nhất cho tình bạn kỳ lạ này, theo Siracusa.

Các nhà nghiên cứu ước tính con kỳ lân biển đực hiện nay khoảng 12 tuổi và đã thuần thục. Robert Michaud, chủ tịch kiêm giám đốc khoa học của Tổ chức nghiên cứu và giáo dục về động vật biển có vú (GREMM), cho biết hoạt động lai tạp có thể xảy ra và đã từng diễn ra vài lần trước đây. Có thể "narluga", loài lai giữa cá voi trắng và kỳ lân biển, sẽ xuất hiện trong tương lai.

Theo Michaud, tính hòa nhập cao của kỳ lân biển với cả đàn đồng nghĩa với khả năng sinh sản. Có nhiều tương tác giữa kỳ lân biển và cá voi trắng, bao gồm hành vi xã hội - tình dục từ cả hai phía. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi kỳ lân biển và tìm kiếm con non.

Để sinh sản, kỳ lân biển trẻ tuổi phải tới gần những con đực khác trong đàn để gia nhập liên minh. Nếu làm được điều này, con lai của hai loài cần phát triển để các nhà khoa học có thể phân biệt nó với cá voi trắng non thông thường. Năm 2019, Đại học Copenhagen đánh giá ADN của một hộp sọ khác thường tìm thấy ở Greenland năm 1990. Nhóm nghiên cứu ở trường nhận thấy hộp sọ thuộc về con lai thế hệ đầu của hai loài. Tuy nhiên, họ chưa rõ liệu con lai này có thể tự sinh sản hay không.

An Khang (Theo Newsweek)