Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu ghi lại hình ảnh cá voi sát thủ ở ngoài khơi thị trấn Bremer Bay, Tây Australia, thực hành kỹ thuật săn cá voi xanh trên chính đồng loại của chúng.

Cá voi sát thủ thực hành dìm chết cá voi xanh Đàn cá voi sát thủ thực hành kỹ thuật dìm chết cá voi trên đồng loại. Video: Parenthood

Cá voi sát thủ (Orcinus orca) mẹ dạy con non dìm nhau nhằm trang bị kỹ năng cần thiết để chúng có thể giết chết cá voi xanh, loài động vật lớn nhất trên Trái Đất. Trong video trích từ chương trình "Parenthood" quay ở ngoài khơi thị trấn Bremer Bay, Tây Australia, một con cá voi sát thủ trẻ giả vờ làm con mồi, để cho cả đàn vây quanh và nhấn chìm lỗ thở. Các thành viên trong đàn thực hành ghì đầu cá voi sát thủ trẻ dưới nước một lúc trước khi thả ra.

Sau đó, đàn cá voi sát thủ áp dụng kỹ thuật này khi săn cá voi xanh (Balaenoptera musculus). Cá voi sát thủ bất ngờ tấn công khi cá voi xanh mất cảnh giác, tạo lợi thế trong cuộc chiến không cân sức với con vật khổng lồ. Chúng vây quanh đầu cá voi và nhấn chìm lỗ thở của nó, nhưng chưa rõ liệu chúng có giết mồi thành công hay không.

Từ lâu các nhà nghiên cứu đã biết cá voi sát thủ có thể giết cá voi bằng cách dìm chết chúng, hành vi săn mồi này chưa bao giờ được ghi hình trước đây. Các nhà làm phim sử dụng thiết bị chuyên dụng dưới nước gọi là gimbal và camera kéo để ghi lại cảnh quay ngoài khơi bờ biển Bremer Bay. Công nghệ này cho phép đội ngũ di chuyển ở cùng tốc độ với đàn cá voi sát thủ đang săn mồi và cung cấp nhiều hiểu biết mới về hành vi của chúng.

Vùng biển ngoài khơi Bremer Bay là nơi sinh sống của quần thể cá voi sát thủ bao gồm khoảng 200 cá thể, biến khu vực thành nơi tập trung cá voi sát thủ lớn nhất ở Nam Bán cầu. Các đàn có quy mô 6-20 cá thể, thường ăn mực khổng lồ Architeuthis dux và Mesonychoteuthis hamiltoni thay vì cá voi xanh.

Nhiều khả năng cá voi sát thủ săn cá voi xanh không phải để kiếm ăn mà để vui đùa, theo Nancy Black, nhà sinh vật học biển điều hành công ty Monterey Bay Whale Watch. Nhưng hành vi săn cá voi trưởng thành đơn độc rất nguy hiểm, vì vậy cá voi sát thủ thường đuổi theo con cá voi xanh bị bệnh hoặc bơi kèm con non. Cá voi non nhanh thấm mệt hơn cá voi trưởng thành, bị tụt lại phía sau và trở thành con mồi dễ dàng cho cá voi sát thủ.

An Khang (Theo Live Science)