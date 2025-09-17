MỹMột con cá voi sát thủ trong nhóm nguy cấp ở bang Washington mang theo con non đã chết nhiều ngày bên cạnh nhưng các nhà nghiên cứu chưa tìm ra nguyên nhân phía sau hành vi này.

Cá voi sát thủ nguy cấp mang xác con non bên mình Cá voi sát thủ J36 bơi với xác con non bên cạnh hôm 12/9. Video: Shanghai Eye

Theo Independent, các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Cá voi, Hiệp hội SeaDoc Society và Liên minh Động vật Hoang dã Vườn thú San Diego nhận được báo cáo cho biết con cá voi tên J36 đẩy xác con non đã chết trên mặt nước ở eo biển Rosario thuộc biển Salish ở quần đảo San Juan hôm 12/9. Họ xác nhận con cá voi sát thủ non đã chết là giống cái và còn nguyên dây rốn.

Tỷ lệ tử vong của cá voi sát thủ non luôn cao, nhưng quần thể cá voi sát thủ nguy cấp thường xuyên xuất hiện ở vùng biển giữa bang Washington, Mỹ, và Canada đặc biệt gặp khó khăn trong những thập kỷ gần đây do thiếu nguồn thức ăn ưa thích là cá hồi Chinook, ô nhiễm và tiếng ồn từ tàu thuyền làm gián đoạn việc săn mồi. Hiện nay, quần thể cá voi sát thủ Southern Resident chỉ còn 73 con. Các nhà nghiên cứu không rõ liệu con non của J36 còn sống khi chào đời hay không. Dựa trên quan sát trước đó về con cá voi sát thủ này, con non của nó không quá 3 ngày tuổi khi chết.

Đầu năm nay, một con cá voi sát thủ Southern Resident khác tên Tahlequah hay J35 cũng được bắt gặp với xác con non đã chết bên cạnh. Tahlequah từng sinh một con non khác vào năm 2020.

Theo các chuyên gia, có 70% trường hợp mang thai của cá voi sát thủ kết thúc bằng sẩy thai hoặc con non chết ngay sau khi sinh. Tahlequah cũng thu hút sự chú ý trên khắp thế giới vào năm 2018 khi mang xác con non đã chết hơn 1.600 km trong 17 ngày liền.

Giới chuyên gia chưa rõ tại sao một số cá voi sát thủ như Tahlequah và J36 mang xác con non đã chết, nhưng theo Monika Wieland Shields, giám đốc Viện Hành vi Cá voi sát thủ, loài vật này "có khả năng trải qua tất cả cảm xúc phức tạp đi kèm với cuộc sống khăng khít theo đàn".

An Khang (Theo Independent, CBS)