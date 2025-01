Cá voi sát thủ mẹ mang xác con non thứ hai

MỹCon cá voi sát thủ mẹ từng mang xác con non bơi hơn 1.600 km hiện nay mất tiếp đứa con mới sinh ở ngoài khơi bang Washington.

Tahlequah mang xác của con non J61 bên mình. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu cá voi

Trung tâm nghiên cứu cá voi ở Washington cho biết con cá voi sát thủ tên Tahlequah hay J35 được phát hiện ở khu vực Puget Sound cùng với con non đã chết, Guardian hôm 2/1 đưa tin. Tahlequah là một thành viên trong quần thể cá voi sát thủ Southern resident cực kỳ nguy cấp mà giới chuyên gia lo sợ đang trên đà tuyệt chủng cục bộ ở vùng ven biển Thái Bình Dương.

Trước đây, con cá voi sát thủ cái từng thu hút sự chú ý vào năm 2018 khi nó đẩy xác con non quanh biển Salish suốt 17 ngày, thể hiện hành vi buồn thương. Giờ đây, nó tiếp tục mất con non lần thứ hai. Con non đầu tiên mà Tahlequah sinh cách đây 14 năm vẫn còn sống. Con non thứ ba chào đời năm 2020 của nó cũng khỏe mạnh.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu tỏ ra lạc quan về con non mới nhất của Tahlequah là J61, nhưng họ nhanh chóng nghi ngờ nó gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe. Giai đoạn đầu đời luôn rất nguy hiểm với cá voi sát thủ mới sinh với tỷ lệ tử vong rất cao trong năm đầu tiên. Tahlequah là bà mẹ có kinh nghiệm và nhóm nghiên cứu ở trung tâm hy vọng nó có thể giúp J61 sống sót qua những ngày khó khăn. Cái chết đột ngột của con non khiến cả nhóm rất đau buồn không chỉ vì nó là cá thể cái mà còn vì lịch sử lặp lại với cá voi sát thủ mẹ Tahlequah.

Tình trạng của cá voi sát thủ Southern resident phản ánh một hệ sinh thái đang trải qua khủng hoảng. Trong vài tháng gần đây, nhiều tổ chức bảo tồn kêu gọi Bộ Môi trường Canada ban bố lệnh khẩn cấp để bảo vệ quần thể sắp tuyệt chủng cục bộ này. Đánh giá từ nhiều cơ quan của chính quyền liên bang cho thấy quần thể cá voi sát thủ đã giảm xuống 73 con, trong đó chỉ có 23 con cái trong độ tuổi sinh sản.

An Khang (Theo Guardian)