Trong bài học, cá voi sát thủ mẹ làm mẫu và để những con non thay phiên thực hành kỹ thuật bao vây và đẩy hải cẩu từ nơi trú ẩn an toàn xuống nước.

Cá voi sát thủ dạy con non săn hải cẩu Bài học săn hải cẩu mà cá voi sát thủ dạy con non. Video: PBS

Chương trình "Nature: Expedition Killer Whale" của PBS hé lộ bài học về cách săn hải cẩu mà cá voi sát thủ (Orcinus orca) trưởng thành dạy cho con non ngoài khơi Nam Cực. Thước phim ghi lại khoảnh khắc cá voi sát thủ trưởng thành làm mẫu cách đẩy hải cẩu khỏi khối băng trước khi để con non thực hành. Trong clip, một đàn gồm 4 con cá voi sát thủ trưởng thành và 3 con non vây quanh hải cẩu trên một tảng băng ở vịnh Marguerite phía tây Nam Cực.

"Bất ngờ lớn nhất là cách những con cá voi sát thủ cái quây hải cẩu sát sao mà không gây ra vết thương chí mạng để nó leo trở lại tảng băng", Leigh Hickmott, nhà sinh vật học cá voi kiêm cố vấn khoa học của chương trình, người quan sát cuộc đụng độ từ một chiếc thuyền gần đó, cho biết. "Điều này cho phép cá voi sát thủ cái chỉ cho con non một số cách khác nhau để tiếp cận hải cẩu, tất cả gói gọn trong một bài học. Kỹ thuật săn mồi mà chúng dạy con non bao gồm "tạo sóng, vỗ nhẹ tảng băng, thổi bong bóng để lùa hải cẩu từ bên dưới khối băng và giữa chân chèo sau của con mồi".

Trong thước phim, một con cá voi sát thủ cái dẫn dắt bài học, minh họa cách dùng đuôi đẩy hải cẩu khỏi tảng băng trong khi con non theo dõi và học hỏi. Nó để hải cẩu chạy trốn và chờ con mồi quay trở lại tảng băng để con non lần lượt thực hành kỹ thuật.

Cá voi sát thủ là động vật săn mồi đầu bảng có trí thông minh cao. Chúng sống theo gia đình, chia nhóm săn mồi. Chúng nằm trong số ít loài chủ động dạy con non những kỹ năng khác nhau, dẫn tới những hành vi mới sáng tạo. Những con cá voi sát thủ trong video sử dụng kỹ thuật săn mồi tạo sóng, trong đó cả đàn phối hợp nhằm tạo ra cơn sóng lớn hất hải cẩu từ chỗ trú ẩn an toàn trên tảng băng xuống nước.

Hickmott cho biết trình tự dạy nêu bật quá trình truyền kiến thức trong đàn cá voi sát thủ và khả năng giải quyết vấn đề phức tạp thông qua hoạt động tập thể của chúng. "Ghi nhớ trải nghiệm quá khứ và mài dũa kỹ thuật giúp chúng tăng dần hiệu quả săn mồi. Bằng cách cho con non hay tò mò tham gia để học hỏi, chúng củng cố năng lực tương lai của cả đàn và khả năng sống sót", Hickmott nói.

An Khang (Theo Live Science)