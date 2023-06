Cá voi sát thủ bỏ rơi con non để tấn công tàu thuyền

Con cá voi sát thủ cái sẵn sàng bỏ mặc sự an toàn của con non bơi cùng để lao tới phá hủy bánh lái của hàng loạt tàu thuyền chạy qua vùng biển Iberia.

White Gladis là con cá voi sát thủ dấy lên các vụ tấn công tàu thuyền ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ảnh: Didier Baverel/WireImage

White Gladis, con cá voi sát thủ nhiều khả năng khởi xướng những cuộc tấn công ở vùng biển Iberia, có thể quyết tâm ngăn cản tàu thuyền đến mức bỏ rơi con non của nó. Các chuyên gia cho rằng White Gladis từng bị tàu đâm hoặc mắc vào lưới đánh cá, kích thích hành vi lan rộng sang hàng chục con cá voi sát thủ khác, Live Science hôm 27/6 đưa tin.

"Nó bơi về phía tàu thuyền cùng con non, vì vậy nó ưu tiên ngăn cản tàu thuyền hơn bảo vệ con non an toàn", Mónica González, nhà sinh vật học hải dương ở tổ chức Coordinator for the Study of Marine Mammals (CEMMA), cho biết.

Mốc thời gian tấn công chứng tỏ White Gladis mang thai khi nó bắt đầu nhắm vào tàu thuyền. Tương tác bất thường giữa tàu thuyền và cá voi sát thủ (Orcinus orca) ngoài khơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu vào mùa hè năm 2020. Các chuyên gia cho rằng đây là thời điểm White Gladis trải qua "khoảnh khắc thù ghét" làm nảy sinh hành vi tấn công.

Sau đó, White Gladis sinh con vào năm 2021 sau thời kỳ mang thai dài 15 - 18 tháng. Số vụ đụng độ bao gồm va chạm trực tiếp giữa cá voi sát thủ và tàu thuyền tăng lên qua hàng năm, dẫn tới 3 vụ chìm thuyền và hơn 100 thiệt hại khác.

Cá voi sát thủ non dựa vào mẹ bảo vệ và cung cấp dưỡng chất trong ít nhất hai năm, cho tới khi chúng biết cách săn mồi. Trung bình, cá voi sát thủ cái chỉ có 5 con non trong suốt cuộc đời và rất bảo vệ con, theo Robert Pitman, nhà sinh vật học hải dương ở Viện động vật biển có vú thuộc Đại học Oregon.

Tuy nhiên, bản năng làm mẹ của White Gladis không thể ngăn nó tiếp cận và đâm vào tàu thuyền dọc vùng ven biển Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha. Quyết định của nó có thể đe dọa sự an toàn của cá voi sát thủ non tên Gladis Filabres, chứng tỏ nó từng trải qua tai nạn nghiêm trọng liên quan tới thuyền buồm kéo lưới đánh cá.

Việc làm gãy bộ phận trên tàu thuyền như bánh lái và chân vịt có thể gây ra vết thương lớn cho con non. Gladis Filabres là một trong 11 con cá voi sát thủ chưa trưởng thành hiện nay chuyên tấn công bánh lái của tàu thuyền ngoài khơi với độ hung dữ và hiệu quả cao. "Cá voi sát thủ định vị bằng tiếng vang, vì vậy chúng có thể quan sát bánh lái ở trong và ngoài, đồng thời biết cách va chạm để làm gãy bánh lái", González giải thích.

Hành vi dường như đang lan rộng trong quần thể cá voi sát thủ ở Iberia thông qua học hỏi lẫn nhau. Cá voi sát thủ non bắt chước con trưởng thành, lặp lại hành vi mà chúng cho là có lợi hoặc thú vị, theo Alfredo López Fernandez, nhà sinh vật học ở tổ chức Atlantic Orca Working Group (GTOA). Cá voi sát thủ không có dấu hiệu ngừng tấn công trong tương lai gần. Hôm 22/6, 3 con cá voi sát thủ tấn công thuyền buồm tham gia cuộc đua gần eo biển Gibraltar, đâm vào bánh lái và thân thuyền. Thủy thủ đoàn phải lập tức hạ buồm để thuyền chạy chậm lại.

An Khang (Theo Live Science)