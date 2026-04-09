Cá voi nặng 2 tấn dạt vào bờ biển Đăk Lăk

Cá voi dài 10 m, nặng 2 tấn, trôi dạt vào vùng biển ở phường Sông Cầu, được người dân mai táng theo phong tục địa phương, chiều 9/4.

Khoảng 13h, ngư dân phường Sông Cầu phát hiện cá voi màu đen dạt vào bờ biển trong tình trạng thoi thóp. Hơn 10 ngư dân hô hoán, gọi nhau giúp sức đưa cá ra biển 3 lần nhưng không thành. Một lúc sau, cá trôi gần bờ và chết đi.

Cá voi trôi dạt vào vùng biển phường Sông Cầu. Ảnh: Minh Khuê

Lúc dạt vào bờ, bề ngoài thân cá có một số vết xước nhỏ, da xung quanh trơn bóng. Thời tiết tại vùng biển nắng ráo, biển có sóng vừa.

Ông Đỗ Thanh Dũng, Trưởng khu phố Vịnh Hòa, cho hay địa phương đã đưa cá lên bờ và an táng theo phong tục địa phương.

Cá voi, còn được gọi là cá Ông, được người dân miền biển xem là vị thần chở che khi sóng gió, bão tố. Khi cá già yếu hoặc bị thương, dạt vào bờ (lụy bờ), ngư dân sẽ chôn cất, thờ phụng để thể hiện lòng kính ngưỡng.

Bùi Toàn