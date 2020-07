AustraliaBất chấp cá voi lưng gù mẹ cố gắng hết sức xua đuổi kẻ thù, nó vẫn phải chứng kiến bầy cá kình xé xác con non.

Cá voi mẹ ngăn đàn cá kình tấn công con non

Cảnh quay do hai ngư dân ghi lại bằng drone cho thấy ban đầu cá voi mẹ và con non đang bơi sóng đôi ngoài khơi vùng biển Ningaloo ở bang Western Australia hôm 24/6 thì trở thành mục tiêu tấn công tập thể từ 3 con cá kình. Hai con cá kình thay phiên nhau bơi về phía cá voi mẹ và phân tán sự chú ý của nó trong khi con còn lại nhắm vào cá voi non hai tuần tuổi. Ban đầu, cá voi mẹ ngăn chặn thành công đòn tấn công bằng cách phi thân và phun nước vào những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, cuối cùng, bầy cá kình tách được cá voi non ra khỏi mẹ nó và giết chết con mồi.

"Tôi đang câu cá cờ thì nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe. Đó là lần đầu tiên cá kình săn giết cá voi lưng gù trong năm nay và cuộc tấn công kéo dài khoảng hai giờ", Shane Stephen, một trong hai ngư dân, cho biết.

Cá kình hay còn gọi là cá voi sát thủ (Orcinus orca) là một trong những động vật biển nhanh nhất thế giới. Dù nặng tới hàng tấn, chúng vẫn có thể bơi với tốc độ gần 50 km/h. Với hàm răng lớn, chắc khỏe, trí thông minh cao và khả năng làm việc nhóm tốt, loài vật này là những sát thủ cực kỳ hiệu quả.

Chiến thuật đi săn được quyết định tùy từng con mồi. Ví dụ, chúng tạo lưới bong bóng từ bên dưới để bẫy các đàn cá, đâm thẳng vào cá mập và cắn rách phần dưới vây ngực để ăn gan bổ dưỡng. Với cá heo bình thường và cá voi, cá kình thường tập trung thành đàn, phối hợp tấn công và truy đuổi với tốc độ cao.

An Khang (Theo RTE)