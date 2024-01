Cá voi lưng gù bị đâm lệch cột sống

MexicoCon cá voi lưng gù ngoài khơi Baja California Sur có thể sẽ chết do xương cột sống biến dạng vì tàu thủy đâm phải khiến nó khó di chuyển và kiếm ăn.

Con cá voi bơi với phần lưng cong vẹo nặng nề sau tai nạn. Ảnh: Alexander Schmidt

Một con cá voi bị gãy sống lưng được phát hiện ngoài khơi Baja California Sur, Mexico, nghi do tàu thủy đâm vào. Hình ảnh con cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae) chụp bằng camera từ drone cho thấy xương sống bị biến dạng nặng nề ở gần đuôi, nhiều khả năng trở thành thương tích chí mạng đối với nó. Nhiếp ảnh gia dưới nước kiêm chuyên viên quay phim Alexander Schmidt đến từ công ty Apex Ocean Divers bắt gặp con cá voi vào tháng 12/2023 ở vùng biển thuộc thành phố Cabo San Lucas. Ông chia sẻ hình ảnh của nó với Hiệp hội cá voi Thái Bình Dương, một tổ chức phi lợi nhuận ở Hawaii, Live Science hôm 9/1 đưa tin.

Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng đó có thể là Moon, một con cá voi lưng gù bơi 4.800 km từ Canada tới Hawaii với xương cột sống bị gãy. Nhưng phân tích kỹ hơn của Stephanie Stack, nhà sinh vật học ở Hiệp hội cá voi Thái Bình Dương, xác nhận chúng là những con cá voi khác nhau. "Tương tự với Moon, tôi nghi ngờ đây là vết thương chí mạng. Cá voi là sinh vật rất bền bỉ, nhưng thương tích nghiêm trọng như vậy có thể giảm đáng kể khả năng sinh tồn của chúng trong tự nhiên", Stack cho biết.

Xương cột sống gãy sẽ gây khó bơi, ảnh hưởng tới khả năng di cư, kiếm ăn, ngoi lên mặt nước hít thở và tránh động vật ăn thịt của cá voi. Theo Stack, cá voi lưng gù hoạt động với quỹ năng lượng có hạn và thương tích tác động tới khả năng di chuyển bình thường sẽ để lại hậu quả thê thảm. Không chỉ là thách thức về thể chất, xương sống gãy cũng gây căng thẳng và đau đớn cho con cá voi.

Giới nghiên cứu chưa rõ con cá voi ngoài khơi Baja California Sur bị thương như thế nào, nhưng va chạm với tàu thủy là nguyên nhân chính gây tử vong ở cá voi. Ước tính hàng nghìn con bị giết chết mỗi năm, theo nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận Friend of the Sea. Hồi tháng 3/2023, một con cá voi vây (Balaenoptera physalus) dài 17 m chật vật bơi gần bờ biển Tây Ban Nha với xương cột sống bị gãy nghiêm trọng. Các chuyên gia cho rằng thương tích do tàu thủy gây ra và con cá voi có thể chậm rãi chết đói.

Cá voi chết nhiều là vấn đề lớn ở bờ tây nước Mỹ bởi một số loài nguy cấp thường xuất hiện ở vùng biển này. Kết quả là Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) phải quy định hạn chế tốc độ, theo đó tàu thủy dài hơn 20 m không thể chạy quá 18,5 km/h vào vài thời điểm trong năm. Nhưng nghiên cứu chỉ ra biện pháp hạn chế tốc độ chưa đủ. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy nếu 95% tàu thủy tuân thủ quy định, tỷ lệ tử vong ở cá voi chỉ giảm 25 - 30%.

An Khang (Theo Live Science)