Cá voi con không rời nơi mẹ chết vì mắc cạn

CanadaCon cá voi sát thủ nhỏ mồ côi có thể đau buồn và không chịu quay trở lại đại dương sau cái chết của mẹ nó ở phá nước nông.

Cá voi sát thủ mẹ bị lật ngửa khi đuổi theo hải cẩu. Ảnh: Jared Towers

Các nhân viên cứu hộ tìm cách lùa con cá voi sát thủ (Orcinus orca) hai tuổi từ một phá nước ngoài khơi đảo Vancouver và đưa nó về biển trong 5 ngày, nhưng họ chỉ có thời gian 30 phút mỗi ngày khi thủy triều lên cao. Con cá voi sát thủ non từ chối quay trở lại biển khơi sau khi con mẹ mang thai của nó mắc cạn và chết ở phá nước, Live Science hôm 28/3 đưa tin.

Cá voi sát thủ mẹ và con non tiến vào phá nước kéo dài từ phía nam làng Zeballos ở vùng ven biển tây bắc đảo hôm 23/3. Nó có thể bị lật ngửa trong lúc đuổi theo một con hải cẩu cảng (Phoca vitulina) và mắc cạn do thủy triều rút, Jared Towers, nhà khoa học hải dương ở Cơ quan ngư nghiệp và đại dương Canada kiêm giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Bay Cetology.

Con cá voi sát thủ non bơi gần xác mẹ nó. Ảnh: Jared Towers

Hàng chục người cố gắng giúp cá voi sát thủ cái mắc cạn lộn lại và cấp nước cho nó, nhưng con vật không sống sót. Kết quả khám nghiệm pháp y hé lộ nó mang thai khi chết. Từ hôm 23/3, nhân viên cứu hộ gắng sức lùa con non mồ côi về biển, nhưng thay vào đó, nó càng rút sâu hơn vào phá nước. Nỗ lực của họ bị cản trở bởi thời gian thủy triều hoạt động, do nước chỉ dâng đủ cao để con non bơi an toàn ra khỏi phá nước trong 30 phút mỗi ngày. "Chỉ có nửa tiếng mỗi ngày để cá voi sát thủ non có thể ra khỏi khu vực đó khi thủy triều dâng cao vì có nhiều dòng hải lưu chảy siết và nước nông ở phần lớn phá nước", Towers cho biết.

Các thành viên bộ lạc bản xứ Ehattesaht tham gia công tác cứu hộ đặt tên cho con cá voi sát thủ nhỏ là "Thợ săn nhỏ dũng cảm". Nhân viên cứu hộ dẫn đường cho nó bơi ra đại dương bằng cách bật tiếng kêu của cá voi sát thủ và nhiều phương pháp khác, nhưng không thành công. "Chúng tôi muốn đưa con non ra khỏi vùng nước nông nhưng không may cách nó phản ứng khiến chúng tôi nghĩ nó chắc chắn đang đau buồn", Towers chia sẻ.

Con cá voi sát thủ nhỏ vẫn khỏe mạnh. Nó có âm lượng to và phát ra nhiều tiếng gọi ầm ỹ. Cá voi sát thủ có thể nghe thấy tiếng kêu của nhau từ khoảng cách hàng kilomet. Đội cứu hộ hy vọng nó sẽ tìm thấy đàn nếu quay về đại dương.

An Khang (Theo Live Science)