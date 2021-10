Ca tử vong do Covid-19 ở TP HCM xuống 2 con số

Trong ngày 30/9, số ca tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm và lần đầu tiên ở mức 2 con số, theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM.

Thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 1/10.

Theo ông Hải, trong ngày 30/9, số bệnh nhân nặng thở máy còn 1.568, giảm 110 người so với ngày 29/9; 2.046 bệnh nhân nhập viện và 2.866 bệnh nhân xuất viện; số ca tử vong do dịch xuống còn 96 so với 3 ngày trước lần lượt là 131, 113, 106.

"Sau một thời gian dài, lần đầu tiên số ca tử vong do Covid-19 tại TP HCM đã xuống mức 2 con số", ông Hải nói và cho biết đây là tín hiệu rất tích cực trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Biểu đồ số liệu tử vong do Covid-19 từ ngày 22/8 đến 30/9. Nguồn: Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM.

Về công tác xét nghiệm, từ 18h ngày 29/9 đến 18h ngày 30/9, ngành y tế đã lấy hơn 239.000 mẫu, trong đó hơn 3.200 mẫu đơn và gần 300 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên hơn 236.000 mẫu.

Đến ngày 30/9, thành phố tiêm hơn 10,5 triệu liều vaccine, trong đó gần 6,9 triệu mũi 1 và hơn 3,6 triệu mũi 2.

Sau hơn 120 ngày giãn cách xã hội, từ 1/10, TP HCM áp dụng Chỉ thị 18 về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Theo đó, hàng loạt dịch vụ, ngành nghề, doanh nghiệp được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Người dân được đi lại trong thành phố nhưng phải sử dụng mã QR, khai báo lộ trình di chuyển trên ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng qua ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khoẻ điện tử đến khi ứng dụng PC Covid hoạt động.

Ông Phạm Đức Hải, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM tại cuộc họp báo chiều 1/10. Ảnh: Hữu Công

Về công tác điều trị Covid-19, thành phố sẽ phát huy hiệu quả mô hình điều trị 3 tầng, hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng, kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất.

Ngành y tế cũng nâng cao năng lực điều trị các bệnh viện, bao gồm bệnh viện tư nhân, chủ động ứng phó các tình huống dịch bệnh; nghiên cứu lập "Khoa Covid" tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa; kết hợp Đông - Tây y trong chăm sóc, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0.

Đến chiều 30/9, TP HCM đã ghi nhận 388.659 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. 14.946 người trên địa bàn tử vong do Covid-19.

Hữu Công