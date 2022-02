Nướng cá bằng than hoa, lò nướng hay nồi chiên không dầu đều được, trong đó nướng trên than hoa là ngon nhất. Cách nướng bằng than hoa: Phết một lớp dầu lên vỉ nướng để cá không bị bén dính vào vỉ. Cho cá vào vỉ và nướng trên than hoa, thỉnh thoảng phết ít dầu ăn cho đỡ khô. Lật trở để cá chín đều các mặt chín đều, vàng giòn là được.