Cả thị trấn không bán được nhà vì loài cỏ lạ

AnhNhững ngôi nhà thơ mộng tại Bettws trở thành tài sản "đóng băng" vì bị bao vây bởi "cốt khí củ" - loài thực vật ngoại lai có khả năng phá hủy móng.

Tại thị trấn Bettws, xứ Wales, một căn nhà ba phòng ngủ với kiến trúc cổ điển vừa được rao bán giá 250.000 bảng (khoảng 7,8 tỷ đồng). Ngôi nhà có tầm nhìn thơ mộng ra thung lũng, mức giá này được xem là một món hời. Tuy nhiên, hầu hết khách mua đều từ chối ngay khi biết bất động sản này đang bị bao vây bởi cây Cốt khí củ (Japanese Knotweed).

Cốt khí củ là loài thực vật xâm lấn có sức sống mãnh liệt. Bộ rễ của chúng có thể ăn sâu xuống lòng đất, phá hủy nền móng nhà cửa, đường ống nước và xuyên qua cả bê tông. Tại Anh, sự xuất hiện của loài cây này là "án tử" cho giá trị bất động sản.

Neil Williams, cư dân sống tại Bettws 40 năm, cho biết ông đang mất ăn mất ngủ. Ngôi nhà của ông nằm cạnh một bãi đất hoang - nơi Cốt khí củ mọc thành rừng do chủ đất bỏ mặc. Để bảo vệ tài sản, ông Neil phải tự tay đào hào dọc ranh giới đất, bên trong chứa đầy những mẩu rễ cây bị đốt cháy đen.

"Cánh đồng đó không chỉ đầy cỏ dại mà đã biến thành bãi rác tự phát, thu hút chuột bọ chạy thẳng vào nhà tôi", ông Neil kể.

Người đàn ông này từng định giá căn nhà của mình khoảng 340.000 bảng. Tuy nhiên, các môi giới cảnh báo rằng vài năm nữa, tài sản này có thể trở nên vô giá trị. "Họ nói thẳng rằng tôi có thể không bán được nhà dù có muốn đi chăng nữa. Chúng tôi đang bị bao vây", ông nói.

Ngôi nhà đang rao bán nhưng bị bao vây bởi cây cốt khí củ. Ảnh: Dailymail

Tại quán rượu The Oddfellow Arms trong thị trấn, không khí chán nản bao trùm. Melanie, chủ quán, nhớ lại cảnh ông Perry - chủ cũ của căn nhà đang rao bán - thường ghé vào giải sầu sau những ngày vật lộn vô ích với đám cỏ sau nhà.

Nỗi lo sợ của người dân hoàn toàn có cơ sở. Khi kiểm tra vị trí trên công cụ theo dõi thực vật xâm lấn Environet, kết quả trả về là một màu đỏ rực cảnh báo: Khu vực này bị bao vây tứ phía bởi Cốt khí củ.

Một người hàng xóm giấu tên cho biết đã phải chi hàng nghìn bảng để đào xới toàn bộ sân vườn và lát lại nền mới dám rao bán nhà. "Vấn đề là không ai biết rễ cây đã lan xa bao nhiêu dưới lòng đất. Đến khi bạn nhận ra thì thiệt hại đã xảy ra rồi", người này nói.

Neil Williams sống ngay sát một khu vực rộng lớn trồng loại cây này, mà theo ông là do một chủ đất địa phương để mặc cho nó mọc hoang. Ảnh: Dailymail

Theo Emily Grant, Giám đốc công ty Environet, cuộc chiến với loài cây này rất nan giải. Luật pháp sở tại quy định người dân hầu như không thể làm gì nếu cỏ mọc trên đất hàng xóm, cho đến khi nó thực sự lan sang và gây hại cho tài sản của họ.

Bà khuyến cáo người dân nên tra cứu thông tin chủ đất để gửi yêu cầu xử lý. Trong thời gian chờ đợi, biện pháp duy nhất là thuê chuyên gia dùng thuốc diệt cỏ chuyên dụng hoặc lắp đặt hàng rào chắn rễ ngầm. Tuy nhiên, ngay cả khi đã xử lý, giá trị bất động sản vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề do tâm lý e ngại của người mua.

Bảo Nhiên (Theo Daily Mail)