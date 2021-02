Cá tấn công chim non

MỹKhi tổ chim sẻ bị ngập trong đợt triều cường cao ở vùng ven biển Georgia, một con cá nhân cơ hội nhảy vào ăn thịt chim non mới nở.

Cá dìm chết chim sẻ non để ăn thịt Chim sẻ non bị cá mummichog giết chết. Video: Corina Newsome.

Hành vi của con cá cơ hội lọt vào ống kính camera của các nhà khoa học đến từ Đại học miền nam Georgia. Thước phim cho thấy con cá nhỏ gọi là mummichog (Fundulus heteroclitus) nhảy vào tổ chim ngập nước, tấn công con non thuộc loài chim sẻ ven biển (Ammospiza maritima). Kết quả nghiên cứu chỉ ra chim sẻ non ở môi trường này phải đối mặt với nguy cơ mà giới nghiên cứu chưa từng biết tới.

Corina Newsome, nhà điểu học ở Phòng thí nghiệm Hunter tại Đại học miền nam Georgia ở Statesboro, đặt camera trong tổ chim nhằm tìm hiểu về những nguy cơ do động vật săn mồi gây ra. Trong trường hợp trên, động vật săn mồi đến từ một nơi không thể ngờ tới là mặt nước.

Các đầm lầy ngập mặn ở Georgia là nơi ở của nhiều loài chim và chim sẻ ven biển chuyên xây tổ tại những địa điểm dễ bị ngập khi thủy triều dâng cao, theo báo cáo của Newsome và cộng sự xuất bản hôm 5/2 trên tạp chí Điểu học Wilson. Điều này có thể gây nguy hiểm cho chim non, dù chúng thường sống sót trong những trận lụt nhỏ. Lựa chọn làm tổ ở nơi khô ráo và cao hơn có thể khiến chim non dễ chạm trán phải một số động vật săn mồi. Chim sẻ non là món ăn ngon miệng với các loài chim lớn hơn như quạ hoặc sáo đá, gấu mèo Bắc Mỹ, chuột gạo đầm lầy và chồn nâu châu Mỹ. Chim sẻ non thường an toàn hơn ở chiếc tổ gần mặt đất bởi vị trí này giúp che giấu chúng.

Đầm lầy ngập mặn cũng là nơi sinh sống của cá mummichog. Dài 9 cm, chúng có khả năng chịu đựng cao trước điều kiện bất lợi như nồng độ oxy thấp và biến động nhiệt lớn. Chúng cũng ăn nhiều động vật nhỏ sống dưới nước, bao gồm ốc sên, con trai và loài cá khác.

Hôm 5/6/2019, một trong những camera của Newsome ghi lại động tĩnh khác thường ở tổ chim sẻ ngập nước trong đợt thủy triều cao. Tổ chim chứa hai quả trứng và một con chim non nở sớm. Trong video, nước ngày càng dâng cao trong tổ và chim non trôi nổi trên mặt nước. Đột nhiên, con cá xuất hiện ở mép tổ, bơi lặng lẽ cạnh chim non và tấn công đột ngột. Cá mummichog kéo chim non xuống nước, ngoạm chặn con mồi giãy giụa kịch liệt cho tới khi nó chết đuối.

Chiếc tổ ngập nước không phải án tử đối với chim sẻ non nếu chúng có thể ngẩng cao đầu phía trên mặt nước và nước rút đi trước khi nhiệt độ cơ thể chúng hạ xuống quá thấp. Nhưng nếu gặp phải động vật săn mồi tiếp cận tổ từ mặt đước, đó sẽ là mối đe dọa hoàn toàn mới.

An Khang (Theo Live Science)