Ca song thai một bánh nhau, một buồng ối ít gặp

Hà NộiSản phụ 24 tuổi, thai đôi nhưng chỉ có một bánh nhau, một buồng ối, chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp song thai tại Việt Nam.

Ngày 3/1, bác sĩ Trương Minh Phương, Phó trưởng khoa Sản Bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cho biết đây là trường hợp rất hiếm gặp, thai kỳ trải qua nhiều khó khăn, may mắn sinh con an toàn.

Sản phụ phát hiện mang song thai, một bánh nhau, một buồng ối từ sớm, đã được sàng lọc các bất thường. Ở tuần thai thứ 18, bệnh nhân xuất hiện đau bụng kèm cơn co tử cung, cấp cứu trong tình trạng dọa sinh sớm, cổ tử cung đã mở hai cm. Ngay lập tức, bác sĩ và kíp đã cắt cơn co, khâu vòng cổ tử cung để giữ thai, theo dõi cơn gò và kiểm soát nhiễm trùng. Đến tuần thai 26, một thai có bất thường, nguy cơ hội chứng truyền máu song thai.

"Từ thời điểm này, thai kỳ được giám sát nghiêm ngặt hơn nữa, sẵn sàng cho các phương án can thiệp nếu biến chứng xuất hiện", bác sĩ nói.

Ở 34 tuần, bác sĩ chỉ định tiêm trưởng thành phổi và phẫu thuật lấy thai. Hai bé gái chào đời khỏe mạnh, nặng 1,9 g và 2,1 g; khóc tốt ngay sau sinh, theo dõi tại Khoa Sơ sinh.

Vài ngày sau, hai em bé đủ điều kiện xuất viện cùng mẹ.

Bác sĩ Phương thăm hỏi mẹ và hai bé trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Song thai một bánh nhau, một buồng ối (Monochorionic Monoamniotic – MCMA) là thể song thai hiếm gặp trong sản khoa, với tỷ lệ khoảng 1/20.000 thai kỳ; tại Việt Nam chiếm khoảng 1% các trường hợp song thai.

Song thai chung bánh nhau đã nguy hiểm, chung buồng ối còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hai thai nhi cùng chung một buồng ối và một bánh nhau, tiềm ẩn nguy cơ cao như dây rốn quấn nhau, hội chứng truyền máu song thai, thai chậm tăng trưởng và thai lưu đột ngột nếu không được theo dõi sát.

"Đa số các trường hợp này được chỉ định chấm dứt thai kỳ chủ động ở mốc 32–34 tuần theo khuyến cáo", bác sĩ nói.

Bác sĩ khuyến cáo sản phụ cần theo dõi thai kỳ chặt chẽ bằng siêu âm 4D, doppler màu, đo tim thai... để phát hiện sớm bất thường. Nhờ đó, bác sĩ khám, siêu âm thai định kỳ mới đưa ra hướng xử trí phù hợp, an toàn cho mẹ và bé.

Thùy An