Ca sinh của sản phụ mang nhóm máu chỉ 0,1% người Việt có

Đà NẵngKhi nhập viện sinh con, sản phụ được xác định mang nhóm máu Rh-, chỉ 0,1% dân số Việt Nam có, khiến bệnh viện phải khẩn trương chuẩn bị nguồn máu dự phòng.

Sáng 5/11, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin sản phụ Phạm Thị Kim Liên (29 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, Quảng Ngãi) và con gái sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Ngày 31/10, chị Liên nhập viện trong tình trạng đã chuyển dạ. Kết quả xét nghiệm xác định người phụ nữ mang nhóm máu Rhesus âm (Rh-), một loại cực hiếm. Đây là trường hợp sản khoa có nguy cơ cao, vì khó tìm nguồn máu tương thích để truyền khi cấp cứu và dễ xảy ra bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con.

Sản phụ có nhóm máu hiếm Rh- đã vượt cạn thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, êkíp Khoa Phụ sản phối hợp với Khoa Huyết học - Truyền máu và Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát dữ liệu những người có nhóm máu Rh- do bệnh viện quản lý. Đồng thời, bệnh viện liên hệ các cơ sở y tế khác để chuẩn bị sẵn lượng máu dự phòng. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và xử lý chuyên nghiệp, ca sinh diễn ra thuận lợi, không có tình huống nguy hiểm phát sinh.

"Tôi biết mình có nhóm máu hiếm nên rất lo, nhưng được các bác sĩ tư vấn kỹ và theo dõi sát sao nên đã yên tâm hơn. Khi sinh, tôi thấy ấm lòng vì bệnh viện đã lo hết mọi thứ", chị Liên chia sẻ.

Tại Việt Nam, các ca tai biến liên quan đến nhóm máu Rh- trong quá khứ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả thai nhi tử vong trong bụng mẹ do bất đồng nhóm máu không được phát hiện kịp thời. Nhiều trẻ sơ sinh chào đời bị vàng da tán huyết nặng, buộc các bác sĩ phải thực hiện các thủ thuật thay máu khẩn cấp và rủi ro để cứu sống. Các sản phụ cũng đối mặt với nguy cơ tử vong do băng huyết sau sinh vì tình trạng khan hiếm nguồn máu Rh- tương thích trong kho dự trữ của bệnh viện.

Trước đây, việc thiếu hụt và khó tiếp cận huyết thanh dự phòng Anti-D đã đặt nhiều phụ nữ và các lần mang thai tương lai của họ vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, những rủi ro này hiện đã giảm đáng kể nhờ vào việc quản lý thai sản tốt hơn, sự sẵn có của thuốc tiêm dự phòng và nỗ lực điều phối từ các ngân hàng máu hiếm trên toàn quốc.

Bác sĩ Phạm Minh Vương, Trưởng Khoa Phụ sản, cho biết ca sinh thành công không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng ứng phó của đội ngũ y bác sĩ. Việc bệnh viện chủ động xây dựng ngân hàng người hiến máu hiếm đã giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, tránh phải chuyển viện xa, qua đó giảm rủi ro và chi phí cho người bệnh.

Theo bác sĩ Vương, phụ nữ mang thai có nhóm máu Rh- cần được tiêm dự phòng bằng immunoglobulin anti-D từ tuần thai 28 đến 30 để tránh nguy cơ bất đồng nhóm máu với con. Sau khi sinh, nếu em bé mang nhóm máu Rh+, người mẹ cần tiêm thêm một mũi trong vòng 72 giờ để bảo vệ cho những lần mang thai sau.

Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên xét nghiệm nhóm máu ABO và Rh ngay từ đầu thai kỳ để được tư vấn, tiêm dự phòng đúng thời điểm và lựa chọn cơ sở y tế có đủ điều kiện chuyên môn.

