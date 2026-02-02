Vu Văn Văn, giọng ca nổi tiếng Trung Quốc, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo The Paper, Văn Văn hát tại sự kiện ở Quý Châu tối 1/2 cùng một số nghệ sĩ khác. Hoàn thành bài thứ tư, cô có biểu hiện đứng không vững, ngồi bệt xuống sân khấu. Nhân viên lại gần, phát hiện Vu Văn Văn bất tỉnh.

Ca sĩ Vu Văn Văn ngất xỉu khi đang biểu diễn Văn Văn biểu diễn trong thời tiết 2 độ C, ngã quỵ sau khi hoàn thành một bài hát. Video: Weibo

Ca sĩ được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê. Rạng sáng 2/2, đại diện công ty quản lý Vu Văn Văn cho biết hiện cô không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn nằm bệnh viện để theo dõi.

Chương trình tối 1/2 không bị gián đoạn vì còn có các khách mời khác. Ca sĩ Ngô Khắc Quần lên sân khấu sau Vu Văn Văn, anh giải thích với khán giả đồng nghiệp không thể tiếp tục trình diễn vì vấn đề sức khỏe, mong fan thông cảm. Anh nói: "Văn Văn hát ít hơn một chút, tôi sẽ hát thay cô ấy nhé".

Ca sĩ Vu Văn Văn. Ảnh: Sina

Theo Sina, một năm qua, lịch trình của Vu Văn Văn kín mít, liên tục di chuyển qua các tỉnh thành. Hôm 31/1, khi vừa hoàn thành liveshow ở Thâm Quyến, cô lập tức đến Quý Châu chuẩn bị cho sự kiện.

Vu Văn Văn 37 tuổi, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Cô được nhiều khán giả yêu mến sau khi đóng chính và hát ca khúc chủ đề phim The Ex-File 3: The Return of the Exes. Cô còn hát ca khúc trong hàng chục phim điện ảnh, truyền hình, như Vương quốc ảo, Thất Nguyệt và An Sinh, Trọng hạ mãn thiên tâm, Phong bạo vũ.

Văn Văn từng đóng Gửi thanh xuân mà ta sẽ mất (Triệu Vy đạo diễn), One and a Half Summer. Cô còn thường góp mặt ở các show thực tế về âm nhạc, vũ đạo.

Như Anh