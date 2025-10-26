Ca sĩ Tuấn Ngọc: 'Tôi may mắn còn khỏe để hát'

Danh ca Tuấn Ngọc nói ở tuổi 78, ông học hát mỗi ngày, chơi pickleball, ăn uống điều độ để giữ sức khỏe sau thời gian điều trị ung thư dạ dày.

Là khách mời trong live concert Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn tại Mỹ hôm 18/10, danh ca được khán giả cổ vũ khi xuất hiện với phong thái lãng tử và chất giọng trầm ấm quen thuộc.

Trong hậu trường chương trình, ông dành thời gian ngắn nói về cuộc sống ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. "Hạnh phúc lớn nhất của tôi là may mắn còn sức khỏe để đứng trên sân khấu. Tôi luôn mong có thể biểu diễn dài lâu", ca sĩ nói.

Tuấn Ngọc song ca cùng Hà Anh Tuấn liên khúc Mưa trên biển vắng Tuấn Ngọc song ca cùng Hà Anh Tuấn liên khúc "Mưa trên biển vắng" trong live concert "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn tại Dolby Theatre (Mỹ), hôm 18/10. Ông còn hát "Khúc Thụy Du" (Anh Bằng) và "Chiều một mình qua phố" (Trịnh Công Sơn) và "Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ" (Hồ Tiến Đạt) trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Từng trải qua ba năm kiên trì điều trị bệnh ung thư dạ dày, ông nói tình hình sức khỏe hiện tại ổn định, duy trì thể trạng nhờ tuân thủ chế độ thuốc men đúng phác đồ của bác sĩ. Qua nhiều chuyện, ông rút ra bài học rằng phải "biết thương thân mình", chăm lo cho thể chất và tinh thần. Ngoài tập thể dục, ca sĩ ăn uống thanh đạm, tránh đồ dầu mỡ.

Ở Mỹ, bên cạnh âm nhạc, Tuấn Ngọc cho biết có cuộc sống bình yên với nhiều thú vui riêng, như đọc sách và thể thao. Bộ môn mới ông đam mê là pickleball, thường dành khoảng hai tiếng mỗi ngày để chơi. Theo danh ca, chơi pickleball giúp cơ thể ông linh hoạt, tinh thần vui vẻ. "Môn này không đòi hỏi sức mạnh mà cần sự nhanh nhẹn, rất dễ chơi, ai cũng có thể tham gia", Tuấn Ngọc nói. Ngoài ra, ông còn đánh tennis, bơi lội và thiền.

Những năm gần đây, danh ca thường về nước tham gia nhiều chương trình, vừa kết thúc một show diễn hồi tháng 9. Với Tuấn Ngọc, âm nhạc là một con đường phải đi lên, bởi chỉ cần đứng yên là có thể bị lùi về phía sau. Do vậy, ông học hỏi mỗi ngày. "Tôi học hát, luyện thanh bất cứ khi nào có thời gian. Càng học, tôi càng khám phá ra những điều mới", danh ca cho biết.

Nghệ sĩ dành thời gian cho việc nghiên cứu thị hiếu âm nhạc, các kỹ thuật biểu diễn, làm nhạc từ tiết tấu đến hòa âm. Lúc trước, ông có lối hát phô chất giọng theo cảm nhận riêng, nhiều lúc không đúng nhịp, nhấn nhá câu chữ tùy thích. Hiện tại, ông thay đổi lối hát này để tốt hơn, hợp xu thế.

"Theo tôi, nghệ sĩ cần sự đột phá. Tuy nhiên, đột phá phải dựa trên hiểu biết và tập luyện. Nếu chưa vững vàng mà cố làm những khác lạ, lúc đó không phải là 'lạ' nữamà thành 'kỳ' rồi", ông nêu quan điểm về nghề.

Danh ca Tuấn Ngọc trong buổi tập nhạc cho live concert "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn tại Mỹ hôm 16/10. Ảnh: Đại Ngô

Ca sĩ Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt. Cha của ông là nghệ sĩ Lữ Liên. Năm 1994, ông kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái cố nhạc sĩ Phạm Duy. Các anh chị em của danh ca đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Ông bắt đầu đi hát từ thập niên 1970, tham gia hai ban nhạc The Strawberry Four và The Top Five. Thập niên 1980, sau khi sang Mỹ, ông đi hát trở lại và nổi tiếng với các ca khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy. Năm 2006, Tuấn Ngọc lần đầu về nước hát.

Năm 2019, ông làm huấn luyện viên Giọng hát Việt, đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các show lớn nhỏ.

Danh ca Tuấn Ngọc hát "Xin lỗi" Danh ca Tuấn Ngọc hát "Xin lỗi" trong đêm nhạc tại TP HCM năm ngoái. Video: YouTube Mây Lang Thang

Bài, video: Tâm Giao