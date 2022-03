Ca sĩ Traci Braxton qua đời vì ung thư

MỹTraci Braxton - em gái danh ca Toni Braxton - qua đời ở tuổi 51 - sau thời gian chiến đấu với ung thư thực quản, hôm 12/3.

Chồng Traci - Kevin Surratt - xác nhận vợ anh qua đời sau một năm điều trị bạo bệnh. Surratt nói: "Cô ấy mất trong vòng tay gia đình và bạn bè". Trên Instagram, Toni Braxton bàng hoàng khi thông báo tin buồn. Giọng ca Unbreak my heart viết: "Em là một người con tuyệt vời, một người em giỏi giang, một người vợ, người mẹ, người bà ân cần và là một nghệ sĩ đầy trân trọng".

Traci Braxton (phải) bên chị gái Toni Braxton năm 2012. Ảnh: Pagesix

Trên trang cá nhân, Kevin Surratt Jr., con trai của Traci, viết: "Mẹ đã đấu tranh đến phút cuối và nay mẹ đã yên nghỉ. Tôi thấy an ủi vì mẹ đã không còn chịu đau đớn".

Traci Braxton sinh năm 1971, được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên ngôi sao truyền hình thực tế. Ca sĩ theo đuổi dòng nhạc R&B, soul, pop. Năm 2014, album của chị - Crash & Burn - lọt vào top ăn khách trên bảng xếp hạng doanh thu album hàng tuần ở Mỹ - Billboard Hot 200. Nhạc phẩm cùng album Last call đứng hạng 16 trên bảng US R&B Adult. Năm 2018, chị thu âm ca khúc Broken things cùng các chị em gái Toni, Towanda và Trina. Tháng 9/2021, nghệ sĩ ra mắt ca khúc cuối - Stay with Me, góp giọng cùng ca sĩ Candiace.

Traci Braxton từng tham gia các phim Sinners Wanted (2018), All In (2019), The Christmas Lottery (2020). Ca sĩ góp mặt trong chương trình thực tế của gia đình Braxton - Family Values, đồng thời có một show phát thanh riêng mang tên chị.

Tam Kỳ (theo People)