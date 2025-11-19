Ca sĩ Tân Nhàn trở thành phó giáo sư ở tuổi 43

Ca sĩ Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư do Hội đồng Nhà nước công nhận, ngày 19/11.

Hiện ca sĩ chờ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đơn vị cô công tác - hoàn thiện thủ tục để nhận học hàm.

Theo hồ sơ xét duyệt, trong hoạt động chuyên môn, ca sĩ có 14 bài báo khoa học (trong đó hai bài đăng tạp chí quốc tế). Cô từng xuất bản hai cuốn sách chuyên ngành là Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao và Nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.

Tân Nhàn cũng có ba tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, sáu giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên. Ngoài ra, cô từng nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2020) và hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2018, 2024).

Ca sĩ Tân Nhàn. Ảnh: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Theo quy định, ứng viên giáo sư, phó giáo sư cần là tác giả chính của 3-5 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus (hệ thống dữ liệu, tóm tắt và trích dẫn các bài báo khoa học) hoặc danh mục khác do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định.

Hàng năm, các đại học thành lập hội đồng cơ sở để chọn ứng viên, đề xuất lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Hội đồng này lại giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định, loại những người không đạt, trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn.

Tân Nhàn sinh năm 1982 ở Hà Nam, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải nhất Sao Mai 2005, dòng nhạc dân gian. Có nền tảng thanh nhạc cổ điển nhưng lại yêu thích dòng nhạc truyền thống, cô thường kết hợp các kỹ thuật phương Tây với màu sắc âm nhạc dân gian trong các sản phẩm của mình. Năm 2013, cô có album Yếm đào xuống phố, kết hợp xẩm, chèo, quan họ với nhạc Jazz. Sau đó, cô giới thiệu MV xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành, album Níu dải lụa đào, Người Hà Tĩnh có thương.

Ca sĩ Tân Nhàn hát 'Công cha ngãi mẹ sinh thành' MV "Công cha ngãi mẹ sinh thành". Video: YouTube Tân Nhàn Official

Cô nhiều năm công tác ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng giữ chức phó khoa thanh nhạc, sau đó trở thành trưởng khoa từ năm ngoái. Nhiều học sinh của cô giành giải âm nhạc lớn trong nước và quốc tế như Lại Thị Hương Ly (Cúp vàng Festival âm nhạc châu Á Thái Bình Dương 2017, Giải ba Sao Mai 2017 dòng nhạc Thính phòng, huy chương vàng Tài năng trẻ các trường nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2017), Nguyễn Thị Thanh Quý (Top ba Sao Mai toàn quốc 2019, Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2018), Lan Quỳnh (giải nhất Sao Mai 2022 dòng Thính phòng). Cô nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023, cho biết đặt mục tiêu trở thành Nhà giáo Nhân dân.

Ca sĩ từng kết hôn với ca sĩ Tuấn Anh, sau đó chia tay. Năm 2021, cô kết hôn lần hai với chồng là một nhà khoa học. Ca sĩ kín tiếng, ít chia sẻ về đời tư.

Hà Thu