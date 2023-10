Ca sĩ Super Junior ăn 12 bát phở trong ba ngày

Thành viên Siwon của Super Junior nhận mình là "Mr Phở" vì mê món phở, ở buổi diễn tại TP HCM.

Trong phần giao lưu với khán giả tại buổi diễn tối 21/10, ca sĩ Siwon cho biết đến Việt Nam ba ngày trước, chủ yếu ăn phở. Leeteuk đùa: "Các bạn thấy Siwon đang vã mồ hôi không, đây không phải mồ hôi thường đâu. Đây là do ăn 12 bát phở". Siwon nói: "Các bạn nghĩ đây là đùa đúng không. Sáng nay tôi ăn hai bát, sau đó buổi trưa ăn hai bát, hôm qua ăn bốn bát, ở Nha Trang cũng ăn hai bát". Shindong nói Siwon nên mở quán phở, còn Leeteuk gọi anh là "Mr Phở". Siwon cũng hùa theo: "Tôi tên là Siwon Phở".

Còn Shindong của nhóm thì thích bánh mỳ, anh nói: "Tôi đang nghiện bánh mỳ Việt. Sáng nay ăn, tí nữa diễn xong cũng ăn. Bánh mỳ quá ngon các bạn ạ". Anh nói cảm thấy kỳ lạ vì khi ở Hàn Quốc không thích ăn rau nhưng sang Việt Nam lại thấy rất ngon. Siwon đáp: "Biết vì sao không? Vì anh quá thích Việt Nam".

Super Junior mê phở, bánh mỳ Việt Super Junior giao lưu với fan tại Wow-K Music Festival tối 21/10. Video: Hà Thu

Trước buổi diễn, Leeteuk còn đăng lên trang cá nhân ảnh ăn nem rán, gỏi cuốn, phở. Kết thúc chương trình, anh quay video ăn bánh mỳ một thương hiệu nổi tiếng.

Siwon, Leeteuk, Shindong là ba thành viên thuộc nhóm nhỏ của Super Junior - Super Junior L.S.S, thành lập từ năm 2022. Họ cho biết buổi diễn tối 21/10 là lần đầu tiên nhóm biểu diễn trực tiếp. Ba nghệ sĩ hát lại nhiều hit nổi tiếng của nhóm như Sorry Sorry, Hair Spray, Ceremony. Leeteuk thực hiện động tác khó trên sân khấu, nhưng bị ngã do sàn trơn, chảy máu tay.

Ngoài Super Junior L.S.S, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khác như Chanyeol (EXO), Park Ji Hoon (Wanna One), C.I.X, DJ Raiden. Chương trình kéo dài đến ngày 22/10, với các nghệ sĩ iKON, Kang Daniel.

Dịp này, nhiều sao Hàn cũng thể hiện yêu thích ẩm thực Việt khi đến TP HCM. Trong buổi offline tối cùng ngày, diễn viên Lee Jong Suk cho biết anh đang giảm cân để chạy tour nhưng vẫn ăn hai bát phở bò. Trong dịp đến TP HCM làm concert, Bambam (GOT7) cho biết mê bánh tráng trộn, được giới thiệu "ăn trứng vịt lộn để xả xui". Anh còn định thử món tiết canh.

Hồi tháng 7, khi tổ chức concert ở Việt Nam, các thành viên Blackpink cũng bày tỏ hứng thú với ẩm thực Việt. Rosé nói đồ ăn Việt rất ngon, khi ăn phở, cô húp hết cả nước.

Hà Thu