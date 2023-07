Ca sĩ Sinéad O’Connor qua đời

Sinéad O’Connor, ca sĩ Ireland nổi tiếng với hit 'Nothing Compares 2 U', qua đời ở tuổi 56.

Ngày 26/7, theo Guardian, gia đình O'Connor xác nhận thông tin ca sĩ qua đời, cho biết "vô cùng đau buồn về sự ra đi của Sinéad yêu quý", bày tỏ sự đau khổ và yêu cầu riêng tư vào thời điểm khó khăn.

Ca sĩ Sinéad O’Connor (1966-2023). Ảnh: Paramount Pictures (UK) Intl

Ca sĩ Sinéad O’Connor tuyên bố ngừng các hoạt động âm nhạc như thu âm, lưu diễn sau album "No Veteran Dies Alone", phát hành đầu năm 2022.

Sinéad O’Connor sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Dublin, Ireland vào ngày 8/12/1966. Ca sĩ từng tiết lộ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần là do từng bị mẹ lạm dụng thể xác và tình dục từ khi còn nhỏ.

Năm 15 tuổi, Sinéad bị đưa vào trung tâm cải tạo sau nhiều lần đi ăn trộm. Grianán Training Centre - nơi Sinéad trải qua tháng ngày tuổi trẻ - vốn là nơi khét tiếng ở thủ đô Dublin dành cho "những phụ nữ sa ngã". Tại đây, một trong những tình nguyện viên là em gái của Paul Byrne - tay trống ban nhạc In Tua Nua - đã ấn tượng khi nghe Sinéad O’Connor hát ca khúcEvergreencủa nữ danh ca Barbra Streisand. Sinéad đã được thu âm một bài hát với nhóm In Tua Nua tên là Take My Hand nhưng ở tuổi 15, họ thấy rằng cô còn quá trẻ để tham gia một ban nhạc.

Sinead O'Connor, sinh năm 1966, nổi tiếng ở Ireland cuối thập niên 1980. Trong quá khứ, cô nhiều lần thể hiện dấu hiệu bất ổn tinh thần. Ca sĩ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và từng nhiều lần tự tử hut. Năm 2018, cô cải sang đạo Hồi và đổi tên thành Shuhada' Sadaqat.

Sau bốn cuộc hôn nhân, cô có bốn con - Jake Reynolds (30 tuổi), Roisin Waters (21 tuổi), Shane Lunny (13 tuổi) và Yeshua Bonadio (10 tuổi). Năm 2015, Sinead O'Connor có cháu ngoại.

Thất Sơn