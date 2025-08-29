Ca sĩ Orange cùng dàn caster LMHT sẽ góp mặt tại LCP 2025

Đà Nẵng"Em xinh" Orange cùng 4 caster Hữu Trung, Khải Nguyễn, Đức Lợi, Tùng Lâm sẽ đồng hành cùng vòng chung kết LCP 2025 ngày 20-21/9.

League of Legends Championship Pacific (LCP 2025) là giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu, hai đêm chung kết còn quy tụ dàn streamers và casters (bình luận viên) đình đám của tựa game này.

Đồng hành cùng sự kiện lần này là 4 caster quen thuộc với cộng đồng Liên minh huyền thoại: Hữu Trung, Khải Nguyễn, Đức Lợi và Tùng Lâm. Xen kẽ giữa những trận đấu kịch tính là những màn trình diễn âm nhạc sôi động từ dàn vũ công và cosplayer.

4 caster quen thuộc của giới Liên minh huyền thoại sẽ góp mặt tại LCP 2025 vào tháng 9. Ảnh: BTC

Trong đó, Hữu Trung và Đức Lợi hiện là caster chính thức của Riot Games - nhà phát hành game LMHT. Cả hai đều từng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại Vietnam Esports TV (VETV), nổi tiếng với phong cách bình luận hài hước.

Khải Nguyễn là caster quen mặt với các trận đấu ở VCS. Ngoài bình luận trực tiếp, anh còn sở hữu kênh TikTok riêng với những bài phân tích chiến thuật của các đội tuyển lớn. Cuối cùng là Tùng Lâm, anh thường xuyên là caster chính trong các giải đấu lớn như LCP 2025 Mid Season.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.

Đặc biệt, "em xinh" Orange sẽ góp mặt tại đêm 21/9 với vai trò ca sĩ khách mời, mang loạt hit mới của cô lên sân khấu LMHT lớn nhất trước giờ tại Việt Nam. Chung kết diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung Thể thao Tiên Sơn hứa hẹn là bữa tiệc eSports - âm nhạc bùng nổ cho người hâm mộ.

Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn có các hoạt động giải trí, tương tác khác như cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ... Trong đó, cosplay là hoạt động gắn liền với các sự kiện game, được cộng đồng hóa trang toàn thế giới hưởng ứng mạnh mẽ. Cosplay Contest thuộc khuôn khổ giải đấu lần này đang bước vào giai đoạn nước rút. Ban tổ chức cũng đang tiến hành các khâu biên tập, xét duyệt nội dung để đảm bảo mỗi bài dự thi đều hấp dẫn về hình thức lẫn nội dung.

Eipi Quỳnh (trái) và Smol Latte (phải) sẽ cùng cầm cân nảy mực tại chung kết Cosplay Contest của LCP 2025. Ảnh: NVCC

Kết quả chung cuộc sẽ do hai cosplayer nổi tiếng Eipi Quỳnh và Smol Latte cầm trịch. Trong đó, Eipi vừa là nhà sáng tạo nội dung, vừa là cosplayer với tài khoản TikTok có 6,9 triệu lượt thích và hơn 250.000 người theo dõi, chuyên sản xuất nội dung về hóa trang, stylish.

Smol Latte nổi tiếng với khả năng sáng tạo khi ngoài cosplay các nhân vật trong game còn tự make-up, làm tóc giả và may đồ. Cô đang hoạt động tích cực trên các nền tảng như Ko-fi, Facebook và Instagram, chia sẻ các dự án cosplay của mình với cộng đồng.

Vé tham dự LCP 2025 đang mở bán với hai hình thức vé lẻ từng ngày và combo hai ngày với nhiều ưu đãi, quà tặng độc quyền đi kèm. Trước đó, hơn 1.000 combo hai ngày xem toàn bộ trận đấu của LCP, tương đương hơn 2.000 vé đã được bán ra chỉ sau 4 ngày mở bán.

Sơ đồ chỗ ngồi và mức giá cho từng hạng vé khi mua lẻ. Ảnh:BTC

Ban tổ chức ghi nhận phần lớn người mua đến từ Đà Nẵng. Song lượng fan quốc tế cũng góp phần không nhỏ. Một số bạn cho biết tranh thủ mua sớm để có chỗ đẹp, tránh tranh giành sau này.

Ngoài thưởng thức các trận đấu, đây còn là cơ hội để khán giả mua vật phẩm giới hạn do Riot Games sản xuất, như tại các giải quốc tế MSI hay Chung kết Thế giới. Các sản phẩm này sẽ được mở bán tại Cung thể thao Tiên Sơn với các dấu ấn liên quan đến giải, biến mỗi tấm vé thành vật kỷ niệm cho sự kiện này.

Chung kết LCP 2025 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. LCP do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Thy An