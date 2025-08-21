Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang bị điếc tai phải

Ôn Vĩnh Quang mất một bên thính lực, gặp khó khăn trong việc cảm nhạc nhưng cố gắng thích nghi để theo đuổi ca hát.

Ca sĩ lần đầu tiết lộ tình trạng sức khỏe tại họp báo giới thiệu MV Men nước mắt, đánh dấu trở lại làng nhạc sau ba năm vắng bóng. Ôn Vĩnh Quang cho biết giấu người thân, bạn bè về chuyện bị điếc một bên tai. Gần đây, khi đi hát, anh phải đeo thiết bị tai nghe hỗ trợ.

Theo Ôn Vĩnh Quang, ba năm trước anh suýt đột quỵ trong một lần đi diễn, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, anh gặp nhiều biến chứng, trong đó phát hiện tai phải có vấn đề, thường bị ù. Sau quá trình chữa trị không thành, bác sĩ kết luận anh mất hoàn toàn thính giác bên phải. "Tôi từng rất stress bởi hiểu nếu không thể nghe nhạc, con đường làm ca sĩ có thể chấm dứt", anh nói.

Ca sĩ ngưng ca hát ba năm, về quê sống cùng bố mẹ. Năm 2023, anh nhận lời xuất hiện tại chương trình do MC Nguyên Khang sản xuất, thể hiện ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ, được khán giả quan tâm, dần tìm lại cảm hứng với nghề.

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang nói tìm lại sự tự tin với cuộc sống, đam mê làm nghề sau nhiều biến cố.

Anh tập cảm nhạc bằng một bên tai còn lại. Thời gian đầu, Ôn Vinh Quang gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng âm thanh, không theo kịp nhạc để hát. Anh tự nhận phong độ giọng hát lẫn sự tự tin không còn như trước. Ca sĩ từng chán nản vì không hài lòng trước màn trình diễn thiếu cảm xúc. Anh nhớ có lần nhận show nhưng tự thấy hát tệ nên không lấy cát-xê, xin lỗi khán giả.

Về sau, anh dần học cách bình tĩnh, tập trung trên sân khấu, tránh để các yếu tố xung quanh chi phối. Sau thời gian thích ứng, Vĩnh Quang cho biết hiện khả năng cảm nhạc bằng tai trái cải thiện hơn. Anh muốn tiếp tục với đam mê để không phụ sự tin tưởng của nhiều người.

Ca khúc Men nước mắt (sáng tác Nguyễn Phú Quí) nói về câu chuyện tình buồn của chàng trai sau chia tay. Tác giả dùng hai hình ảnh đặt cạnh nhau với ngụ ý nước mắt cũng có vị đắng như men rượu. Ôn Vĩnh Quang dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, cộng với hỗ trợ của một số người bạn để làm MV lớn nhất từ trước đến nay.

Anh cho biết 12 năm đi hát, tình yêu của khán giả là động lực để gắn bó nghề. Sau MV, ca sĩ sẽ hợp tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Phạm Hồng Thuận, lần lượt giới thiệu sản phẩm vào cuối năm và đầu 2026.

Ôn Vĩnh Quang thấy biết ơn gia đình vì thấu hiểu cho sự lựa chọn của anh. Ca sĩ cũng cảm ơn bạn đời đồng tính vì luôn cổ vũ tinh thần. Anh cầu hôn người yêu đầu năm 2024, hiện sống chung ở TP HCM.

Ngoài bị điếc một bên tai, hiện ca sĩ gặp các căn bệnh khác như tiểu đường, rối loạn tim mạch do nặng hơn 100 kg. Anh từng bị tai nạn giao thông dẫn đến đứt dây chằng, khiến cơ tổn thương. "Hiện việc giảm cân của tôi khó khăn hơn trước. Tuy nhiên, tôi ý thức giữ sức khỏe bằng cách tập thể dục nhẹ, ăn uống khoa học. Tôi lạc quan vì bên cạnh luôn có nhiều người thân yêu", anh nói.

Trích ca khúc "Men nước mắt" của Ôn Vĩnh Quang Trích ca khúc "Men nước mắt" qua teaser. Video: Nhân vật cung cấp

Ôn Vĩnh Quang, 31 tuổi, quê TP HCM. Anh từng công khai đồng tính khi thi Ai sẽ thành sao năm 2017 và được giám khảo Minh Tuyết, Quang Dũng ủng hộ. Sau đó, anh thi Người hát tình ca và đoạt giải á quân.

Năm 2018, anh được chú ý hơn với ca khúc Đi tìm tình yêu (nhạc Hàn, lời Việt: Đinh Trung Chính) - nhạc phim Gạo nếp gạo tẻ. Ca khúc từng đoạt giải Bài hát được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2018.

Ôn Vĩnh Quang hát "Chỉ còn những mùa nhớ" Ôn Vĩnh Quang hát "Chỉ còn những mùa nhớ" tại Khang Show năm 2023. Video: Nguyên Khang

Tân Cao