Ca sĩ nhóm The Wanted qua đời

Tom Parker - giọng ca nhóm The Wanted của Anh - qua đời ở tuổi 33 sau hai năm chiến đấu với bệnh ung thư não.

Kelsey Parker - vợ Tom Parker - thông báo trên Instagram chồng qua đời ngày 30/3. Cô viết: "Anh ra đi khi có nhiều người thân bên cạnh. Trái tim chúng tôi như tan nát...". Cô cho biết không tưởng tượng được khi cuộc sống thiếu vắng nụ cười lạc quan và vẻ ngoài đầy sức sống của anh.

Kelsey thay mặt gia đình cảm ơn những người đã hỗ trợ, chăm sóc chồng thời gian qua. Cô nói Tom Parker "đã chiến đấu với bệnh tật đến phút cuối cùng".

Tom Parker tại một sự kiện hồi tháng 11/2021. Ảnh: Shutterstock

Bốn thành viên The Wanted bày tỏ sự thương tiếc trên Instagram của nhóm: "Tom là một người chồng tuyệt vời với Kelsey và hai con, là người anh trai của chúng tôi. Thật khó diễn tả bằng lời trước mất mát và nỗi buồn này. Anh sẽ luôn mãi trong tim mọi người...". Diễn viên Martin Kemp ca ngợi sự dũng cảm của nghệ sĩ quá cố: "Tinh thần chiến đấu bệnh tật của bạn sẽ không bao giờ bị quên lãng".

Tom Parker được xác định mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm, ở giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật cắt bỏ. Năm ngoái, Parker nói khối u đã ổn định sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI) và gần đây trải qua điều trị đặc biệt tại một phòng khám ở Tây Ban Nha. Anh từng kể về cuộc chiến với bệnh tật trong một phim tài liệu, nói với người hâm mộ rằng nó đã được "kiểm soát" vào tháng 11/2021. Tuần trước, ngôi sao nhạc pop thông báo đang viết một cuốn sách về quá trình vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, dự kiến phát hành vào tháng 7. Anh nói: "Đó là cuốn sách về sự sống, tìm kiếm hy vọng dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào".

Ca sĩ người Anh lần đầu thông báo về tình hình sức khỏe qua bài viết trên Instagram hồi tháng 10/2020. Anh nói: "Tôi rất buồn nhưng sẽ chiến đấu đến cùng. Mong các bạn đừng buồn. Tôi hy vọng nhận được tình thương và những lời động viên tích cực...". Theo nghiên cứu của tổ chức về ung thư The Brain Tumour Charity của Anh, các bệnh nhân mắc bệnh này thường chỉ sống thêm được khoảng một năm tới 18 tháng.

MV "Glad You Came". Video: The Wanted Youtube.

Tom Parker, sinh năm 1988, tham gia nhóm The Wanted và được biết đến qua các ca khúc hit như All Time Low, Heart Vacancy, Glad You Came... Năm 2014, nhóm tan rã, các thành viên chuyển sang hoạt động riêng. Parker kết hôn với Kelsey, có hai con gồm bé gái Aurelia, hai tuổi, và bé trai một tuổi, tên Bodhi.

