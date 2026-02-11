Ca sĩ Nhật mặc áo tắm diễn dưới tuyết

Ca sĩ Anaru Rairai nhóm nhạc Planck Stars gây tranh cãi khi mặc đồ bơi biểu diễn trong tiết khắc nghiệt.

Theo Ettoday, nhóm được mời tham gia chương trình nghệ thuật tại Hokkaidō, thể hiện nhiều ca khúc. Khi hát bài Ufoufo, các thành viên cởi áo khoác, bên trong mặc trang phục mùa hè như quần short, áo ngắn tay, trong đó Anaru Rairai diện áo tắm, nhảy và hát sôi động.

Ca sĩ Nhật mặc áo tắm hát dưới tuyết Anaru Rairai diễn ở lễ hội băng tuyết. Video: Next Apple

Hình ảnh Anaru Rairai ở show nhạc gây chú ý trên các diễn đàn, mạng xã hội. Một bộ phận khán giả khen sức chịu đựng của ca sĩ trong khi số khác chỉ trích công ty quản lý ngược đãi các cô gái. Không ít người cho rằng ban tổ chức sắp xếp tiết mục không phù hợp.

Hôm 10/2, phía công ty quản lý của Planck Stars cho biết các thành viên kiên quyết lựa chọn mặc áo tắm, T-shirt, quần short biểu diễn, công ty không quyết định việc này. Trong công việc, công ty luôn nhắc các cô gái đảm bảo an toàn, giữ sức khỏe lên hàng đầu đồng thời cân nhắc cảm xúc của khán giả.

Các thành viên nhóm Planck Stars lễ hội tuyết. Ảnh: X

Theo người quản lý, tiết mục là "món quà bất ngờ" mà Planck Stars tặng cho fan, họ không thông báo với ban tổ chức về việc cởi áo khoác biểu diễn. Người quản lý kêu gọi khán giả không công kích ban tổ chức cũng như các ca sĩ.

Đại diện công ty quản lý xin lỗi vì gây những cảm xúc tiêu cực với khán giả, sau này, họ sẽ yêu cầu ca sĩ mặc trang phục đủ ấm khi diễn trong trời lạnh.

Planck Stars tại show nghệ thuật mùa đông. Ảnh: X

Planck Stars là nhóm nhạc thần tượng thành lập năm 2018, hiện gồm 7 thành viên là Anaru Rairai, Candy Vivid Paradise, Nagisa Juri, Iori, Raichi, Hanyu Yuka và Okaeri. Nhóm theo đuổi hình ảnh phóng khoáng, nổi loạn. Âm nhạc của Planck Stars pha trộn giữa rock và dance điện tử.

Như Anh (theo Ettoday)