Ca sĩ Nhật bị cắt điện khi đang biểu diễn ở Trung Quốc

Ca sĩ Maki Otsuki phải ngừng buổi diễn ở Thượng Hải vì bị cắt điện mà không rõ nguyên nhân, giữa lúc Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng.

Công ty quản lý của ca sĩ Nhật Bản Maki Otsuki, người thể hiện ca khúc chủ đề của bộ anime nổi tiếng One Piece (Đảo Hải Tặc), ngày 30/11 thông báo buổi biểu diễn ở thành phố Thượng Hải của Trung Quốc trước đó hai ngày phải dừng lại giữa chừng do "tình huống bất khả kháng".

Otsuki đã lên lịch biểu diễn trong ngày 28-29/11 tại Lễ hội Bandai Namco 2025 ở Thượng Hải. Lễ hội dự kiến kéo dài tới ngày 30/11, nhưng ban tổ chức đã thông báo toàn bộ sự kiện bị hủy sau khi "cân nhắc toàn diện các yếu tố".

Ca sĩ Nhật Bản bị cắt điện khi đang hát ở Trung Quốc Buổi biểu diễn của Maki Otsuki tại Thượng Hải bị cắt điện hôm 28/11. Video: X/Rutaso.Japan

Nhóm nhạc thần tượng nữ Nhật Bản Momoiro Clover Z cũng hủy buổi biểu diễn trong sự kiện hôm 29/11. Các buổi biểu diễn ở Trung Quốc của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản, như ca sĩ Ayumi Hamasaki và nghệ sĩ piano Hiromi Uehara, cũng bị hủy.

Đây là những sự kiện mới nhất chịu ảnh hưởng vì căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Hai nước đang trải qua cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan nằm cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đáp trả bằng cách yêu cầu bà Takaichi rút lại phát biểu, cấm hải sản, ngừng phát hành phim Nhật Bản và cảnh báo công dân không nên đến quốc gia này.

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Giới lãnh đạo Nhật Bản trước đây thường tránh công khai nhắc đến đảo Đài Loan khi thảo luận về các kịch bản quân sự trong khu vực. Đây được coi là chính sách "mơ hồ chiến lược" của Nhật Bản, điều cũng được đồng minh Mỹ ủng hộ.

Hồng Hạnh (Theo AFP)