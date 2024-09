Sayuri - người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim hoạt hình Nhật - mất ở tuổi 28, sau 5 tháng kết hôn.

Ngày 27/9, chồng của Sayuri - ca sĩ Ama Arashi - dùng tài khoản trang cá nhân của vợ thông báo tin buồn. Cô qua đời hôm 20/9, lễ tang cử hành riêng tư, chỉ có sự tham gia của gia đình, bạn thân thiết. Người chồng viết: "Chúng tôi chân thành cảm ơn tình cảm khán giả dành cho Sayuri suốt thời gian qua. Mong mọi người cầu nguyện cho linh hồn cô ấy được yên nghỉ".

Ca sĩ Sayuri. Ảnh: Spice

Ama Arashi nói cuối đời, vợ của anh chống chọi bệnh tật. Dù chịu đau đớn, Sayuri hướng về âm nhạc, nhớ về những người yêu thích giọng hát của cô.

Theo Now News, vì muốn giữ sự riêng tư, người thân không tiết lộ tình trạng sức khỏe của Sayuri nhưng hồi tháng 7, ca sĩ viết trên trang cá nhân cô phải ngừng công việc vì gặp khó khăn khi phát âm. Từ đó, cô ngừng cập nhật mạng xã hội, không xuất hiện công khai.

Ca sĩ Nhật Bản Sayuri qua đời ở tuổi 28 Sayuri hát nhạc phim "Game of Laplace". Video: Youtube/Sayuri

Sayuri hoạt động giải trí 14 năm, ngoài ca hát, cô sáng tác nhiều ca khúc. Tác phẩm của cô được chọn làm nhạc phim Game of Laplace, Scum's Wish, Fate/Extra, Golden Kamuy, My Hero Academia, Lycoris Recoil: Quán cà phê bất ổn. Ca sĩ và Ama Arashi - thành viên nhóm nhạc Misekai - thông báo kết hôn hồi tháng 3.

Sayuri từng tự nhận không giỏi giao tiếp, từ khi lên cấp ba, cô dần cảm thấy "mất kết nối" với thế giới bên ngoài. Chơi guitar và ca hát trở thành cách thức nói chuyện của Sayuri với người khác.

Sayuri hát nhạc phim My Hero Academia Sayuri hát nhạc phim My Hero Academia. Video: Youtube/Sayuri

Như Anh (theo Now News)