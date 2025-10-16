Ca sĩ Lisa nhóm Black Pink thành Đại sứ Du lịch Thái Lan

Tổng cục Du lịch Thái Lan kỳ vọng ca sĩ Lisa có thể giúp phục hồi lượng khách quốc tế đến vào năm 2026 khi bổ nhiệm cô là Đại sứ Du lịch của nước này.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 15/10 đưa ra thông báo nữ ca sĩ Lalisa "Lisa" Manobal đã đồng ý đảm nhận vai trò "Đại sứ Amazing Thailand" trong 12 tháng tới.

Theo Thống đốc TAT Thapanee Kiatphaibool, Lisa, thành viên ban nhạc Hàn Quốc Black Pink, sinh tại tỉnh Buri Ram, sẽ trở thành gương mặt đại diện cho ngành du lịch Thái Lan trên toàn cầu. TAT kỳ vọng sức ảnh hưởng quốc tế của ngôi sao này sẽ giúp thu hút thêm du khách quốc tế đến Thái Lan, nâng tổng doanh thu du lịch vượt mốc 3.000 tỷ baht (92,3 tỷ USD) vào năm 2026.

Lisa quảng bá văn hóa Thái Lan trong video LALISA. Ảnh: AllKpop

Hợp tác với Lisa đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình quảng bá vẻ đẹp, sự đa dạng và những điều kỳ diệu của Thái Lan dưới góc nhìn mới, góc nhìn truyền cảm hứng cho người dân địa phương và khách quốc tế", bà Thapanee nói.

TAT đánh giá Lisa là một trong những niềm tự hào lớn của quốc gia. Với thành tựu và tầm ảnh hưởng toàn cầu, nữ ca sĩ trở thành nguồn sức mạnh lan tỏa hình ảnh về vẻ đẹp, bản sắc độc đáo của Thái Lan, giúp đất nước được biết đến rộng rãi hơn.

Từ tháng 1 đến giữa tháng 8, lượng khách đến Thái Lan giảm khoảng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn khoảng 25 triệu lượt. Quốc gia này đang nỗ lực khôi phục lượng khách và doanh thu về mức trước đại dịch, song vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như lo ngại về an toàn, trận động đất hồi tháng 3 và các vụ xung đột ở biên giới với Campuchia.

Trong mùa cao điểm du lịch hiện nay (từ tháng 10 đến tháng 3), TAT hy vọng các sự kiện lớn sẽ giúp thu hút tới 12 triệu lượt khách.

Ảnh quảng cáo Lisa trở thành đại sứ du lịch Thái Lan của TAT. Ảnh: TAT

Các sự kiện này bao gồm ba buổi hòa nhạc của Blackpink vào cuối tháng 10, với các khách sạn quanh Sân vận động Quốc gia Rajamangala, ghi nhận tỷ lệ đặt phòng cao từ người hâm mộ.

Lisa lần đầu tiên thử sức diễn xuất trong phần 3 của loạt phim nổi tiếng The White Lotus. Giới kinh doanh du lịch Thái Lan xem đây là cơ hội vàng để quảng bá các tỉnh miền Nam trong năm nay. Mọi động thái của nữ ca sĩ 28 tuổi đều được hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

"Những hoạt động đơn giản như ăn thịt xiên nướng hay mặc trang phục truyền thống Thái của Lisa thường xuyên thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội", bà Thapanee nói. Bà cho biết, chiến dịch đại sứ sẽ tập trung vào câu chuyện Lisa trở lại quê hương, tái hiện hành trình nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Với hơn 107 triệu người theo dõi trên Instagram, sự hợp tác này được kỳ vọng đạt tới khoảng 1 tỷ lượt tiếp cận trực tuyến, trong đó 5-10 triệu lượt có thể chuyển thành chuyến du lịch thực tế vào năm 2026, bà Thapanee đánh giá.

Theo ước tính của TAT, người hâm mộ Lisa là nhóm khách có tiềm năng cao, với mức chi tiêu trung bình khoảng 50.000 baht (hơn 1.500 USD) cho mỗi chuyến đi. Chiến dịch này được kỳ vọng mang về từ 250 đến 500 tỷ baht (7,6-15 tỷ USD) doanh thu du lịch, góp phần đưa tổng doanh thu toàn ngành vượt mốc 3 nghìn tỷ baht vào năm sau.

TAT đã ký hợp đồng một năm với công ty quản lý nghệ sĩ Lloud, do Lisa sở hữu, bắt đầu từ ngày 29/9. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ, bà Thapanee nói thêm.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)