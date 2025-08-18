Ca sĩ Kim Jong Kook kết hôn

Hàn QuốcCa sĩ Kim Jong Kook - 49 tuổi, nổi tiếng với show thực tế "Running Man" - sẽ tổ chức lễ cưới trong thời gian tới.

Trong bức thư viết tay đăng trên trang cá nhân sáng 18/8, Kim Jong Kook cho biết: "Tôi luôn nghĩ sẽ có ngày mình viết những dòng này, nhưng không ngờ lại hồi hộp và lo lắng đến vậy. Tôi muốn thông báo tôi sắp kết hôn rồi".

Ca sĩ Kim Jong Kook. Ảnh: Nate

Theo News1, ca sĩ không tiết lộ thêm thông tin về cô dâu. Lễ cưới sẽ được tổ chức kín đáo với sự tham dự của gia đình và một số bạn bè thân thiết.

Sau khi cưới, anh duy trì hoạt động nghệ thuật, hiện bận rộn chuẩn bị album kỷ niệm 30 năm ca hát và concert diễn ra vào tháng 10. Trước đó, Jong Kook mua một căn hộ rộng 243 m2 ở khu Nonhyeon-dong, quận Gangnam, Seoul với giá 6,2 tỷ won (hơn 4,4 triệu USD) làm tổ ấm mới.

Ca sĩ Kim Jong Kook trong show 'Running Man' Kim Jong Kook trong gameshow "Running Man". Video: SBS

Đại diện công ty quản lý Turbo JK Company của nghệ sĩ xác nhận thông tin, nói: "Việc bắt đầu chặng đường mới vào dịp kỷ niệm 30 năm từ lần đầu trình diễn trước công chúng mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi mong khán giả gửi lời chúc phúc và ủng hộ anh ấy bằng tình cảm chân thành".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông tin Jong Kook sắp cưới thu hút hàng nghìn bình luận từ khán giả. Một tài khoản viết: "Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao. Fan của anh đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm. Xin chúc mừng anh".

Kim Jong Kook sinh năm 1976, ra mắt làng giải trí Hàn với vị trí thành viên nhóm nhạc Turbo. Giai đoạn hoạt động cùng Turbo, anh nổi bật với những bản hit như White Love, Love Is, Goodbye Yesterday, Black Cat Nero, trở thành một trong những biểu tượng nhạc dance Hàn Quốc thập niên 1990. Khi tách ra solo, Kim Jong Kook nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ loạt ca khúc ballad, trong đó One Man được xem là bản hit để đời của anh.

Kim Jong Kook hát 'One Man' Kim Jong Kook hát "One Man". Video: KBS

Jong Kook là một trong số ít nghệ sĩ nhận được giải Daesang ở ba đài truyền hình quốc gia. Năm 2008, anh trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình qua show Family Outing và Running Man. Ở Việt Nam, anh được fan gọi thân mật là "Người năng lực" hay "Chàng Hổ" nhờ thân hình vạm vỡ, là khách mời trong Running Man Vietnam năm 2021.

Quế Chi