Ca sĩ Hương Tràm tố cáo bị xúc phạm nhân phẩm

TP HCMCa sĩ Hương Tràm cùng luật sư đến cơ quan điều tra tố giác tội phạm, cho rằng bị cắt ghép hình ảnh xuyên tạc việc "sinh con tại Mỹ, sinh con cho đại gia...".

Ngày 29/5, Công an TP Thủ Đức cho biết đã phối hợp cơ quan chức năng xác minh, điều tra nội dung tố giác của Phạm Thị Hương Tràm (ca sĩ Hương Tràm), về việc bị nhiều trang thông tin điện tử, tài khoản Facebook, YouTube... đăng các thông tin bịa đặt, lồng ghép hình ảnh về cô.

Trong đơn tố giác gửi cùng các tài liệu, chứng cứ đã được lập vi bằng (23 trang tin, tài khoản Facebook, YouTube, TikTok), ca sĩ cho rằng việc này đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cá nhân của cô và người thân trong gia đình.

Hương Tràm tại mini show tối 13/5. Ảnh: Thắng Phạm

Theo Hương Tràm, hình ảnh cô chụp chung 2 bé trai đã bị lồng ghép với người nổi tiếng, dẫn đến những thông tin sai sự thật rằng cô sinh con. Việc này đã tạo thành hiệu ứng lan truyền, số lượng người quan tâm liên tục tăng mạnh, và thành chủ đề để hàng triệu người xúc phạm cô. Hiện, những lời lẽ, hình ảnh, video, bài báo, bình luận tiêu cực, bôi nhọ vẫn tràn ngập trên mạng với tần suất ngày càng nhiều hơn.

"Bản thân tôi là nghệ sĩ, sự việc này khiến rất nhiều người bàn tán, tiếp nhận thông tin sai lệch theo chiều hướng xấu về cuộc sống cá nhân, danh dự, hình ảnh của tôi trước công chúng", ca sĩ trình bày trong đơn, thêm rằng đã phải gánh chịu thiệt hại cả về vật chất vì nhiều khách hàng đã hủy bỏ hợp tác sử dụng dịch vụ, hình ảnh, đại diện thương hiệu với cô.

Theo quản lý của Hương Tràm, nữ ca sĩ sẽ cùng luật sư "đi đến cùng sự việc". Cha mẹ của 2 bé (chụp ảnh chung với Hương Tràm) cũng đồng ý việc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vì ảnh hưởng đến con họ.

Hương Tràm (phải) và luật sư đến cơ quan chức năng nộp đơn tố giác tội phạm. Ảnh: Thắng Phạm

Trả lời VnExpress, luật sư Nguyễn Văn Quang (Công ty Luật TNHH Monarch, người bảo vệ quyền và lợi ích của Hương Tràm) cho biết, các trang tin, tài khoản cá nhân đã cắt ghép hình ảnh nữ ca sĩ với hình lãnh đạo Nhà nước, thậm chí dùng ảnh hai cha con nữ ca sĩ chụp với nhau để xuyên tạc. "Các thông tin lan truyền nhanh, lượng tương tác lớn đến hàng triệu lượt theo dõi; trong đó nhiều comment lăng mạ, xúc phạm... đến nỗi Hương Tràm còn không dám đọc", ông Quang nói.

Theo luật sư, sự việc có dấu hiệu của hành vi Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự; sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh sai sự thật để xúc phạm đến danh dự, uy tín của Hương Tràm và người thân trong gia đình. Hiện, nữ ca sĩ đã nộp đơn lên Công an TP Thủ Đức, Sở Thông tin Truyền thông, đồng thời gửi theo đường bưu chính đến VKSND TP Thủ Đức, Công an TP HCM để kịp thời can thiệp, xử lý.

Hương Tràm 29 tuổi, quê Nghệ An, có bố là nghệ sĩ Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Phạm Tiến Mạnh. Năm 2019, ca sĩ tổ chức thành công liveshow đầu tiên mang tên Hộp thư số 1 ở Hà Nội, sau đó bất ngờ công bố ngưng hát, sang Mỹ du học khi sự nghiệp đang phát triển.

Năm 2021, cô đổi nghệ danh thành Charmy Pham, đi hát trên các sân khấu hải ngoại và thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin. Cuối năm 2023, Hương Tràm về nước tiếp tục công việc ca hát. Tháng 11/2023, cô ra mắt MV LaLaLa và E.P cùng tên.

Quốc Thắng