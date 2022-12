Ca sĩ Hương Giang: 'Tôi nuốt nỗi đau chồng qua đời đột ngột'

Hương Giang không dám hát lại những bài chị và chồng - nghệ sĩ Phi Hải - song ca sau khi anh đột ngột qua đời năm ngoái.

Chị ra mắt Một đời yêu anh - đĩa than cá nhân đầu tiên. Dịp này, chị nói về quãng thời gian vượt qua nỗi đau mất chồng đam mê ca hát suốt 25 năm.

- Tên album "Một đời yêu anh" bắt nguồn từ cảm hứng nào?

- Ý tưởng ban đầu do nhạc sĩ Đức Trí đề xuất, vô tình trùng với tâm nguyện của tôi - thực hiện album như món quà tặng chồng quá cố. Tháng 7 năm ngoái, anh qua đời đột ngột, đúng vào đợt giãn cách vì Covid-19.

Một thời gian dài, tôi tránh các ca khúc chủ đề chia ly, nhất là những bài tôi và anh Hải từng song ca. Có lần, vì không hát nổi, tôi đành từ chối yêu cầu của khán giả. Mỗi lần lên sân khấu, tôi phải "đấu trí", để bản thân thật tỉnh táo, bởi chỉ cần đặt cảm xúc nhiều quá, giọng sẽ nghẹn và không hát được nữa. Mãi gần đây, tôi mới dám hát nhạc buồn lại, nhưng vẫn phải đổi tiết tấu nhanh hơn.

Ca sĩ Hương Giang là giọng ca nổi tiếng trong giới chơi nhạc hi-end. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Biến cố năm qua đọng lại cảm xúc gì trong chị?

- Lúc chồng tôi qua đời, chúng tôi không ở cạnh nhau. Anh về nhà chị gái suốt một tháng để phụ giúp người thân buôn bán, tôi ở nhà chăm hai con. Anh nhiễm nCoV, mắc bệnh, sau vài ngày, sức khỏe xuống dốc rồi qua đời trong giấc ngủ.

Khi nghe tin báo, tôi chết sững. Khi đó, TP HCM đã vào giai đoạn giãn cách, tôi nuốt nỗi đau đôn đáo lo hậu sự cho chồng, nhờ bạn gõ cửa từng nơi để nhờ in di ảnh.



Ngày đưa tang anh, chỉ có tôi và các con, không một tiếng kinh cầu. Nhìn xe đưa linh cữu đi, tôi cảm giác đau khủng khiếp nhưng không thể thốt lên thành lời. Cúng 49 ngày cho anh, tôi chạy vạy xin đồ để làm mâm chay, vì rau củ lúc đó khan hiếm. Cũng may, tôi được hàng xóm góp từng bó hương, nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ mang lương thực đến tận nhà.

Ca sĩ Hương Giang và chồng - ca sĩ Phi Hải sinh thời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị cùng các con vượt qua giai đoạn đó ra sao?

- Tôi an lòng vì con gái lớn - con riêng của anh, đã 23 tuổi, bắt đầu biết phụ giúp mình. Tôi chỉ thương con trai nhỏ. Dù 9 tuổi, chưa biết nỗi đau sinh ly tử biệt, nhiều đêm, bé ngồi một mình, nhìn bàn thờ cha. Đi đến những chỗ quen thuộc, bé thường nhắc: "Mẹ ơi, hồi đó ba hay dẫn mẹ và con ra đây ăn nè".

Tôi không quá khó khăn về kinh tế, một phần vì độc lập tài chính từ trước đến nay. Tôi kiếm sống chủ yếu nhờ hát cho các phòng trà, quán cà phê nhạc acoustic. Thỉnh thoảng, tôi quay MV để đăng YouTube dù nguồn thu không cao. Tôi còn nấu ăn, làm chà bông cá bán online.



Tôi thường nghĩ về khó khăn một cách nhẹ nhàng để vượt qua. Nhiều lúc, tôi lo lắng, tự nhủ "Phen này tiêu rồi", ngay hôm sau tôi nhận được lời mời đi hát, có tiền chi trả phí sinh hoạt. Có lẽ, chưa bao giờ ông trời dồn tôi vào đường cùng.

Hương Giang, Phi Hải song ca "Lời gọi chân mây" (Lê Uyên Phương) năm 2019 Hương Giang, Phi Hải song ca "Lời gọi chân mây" (Lê Uyên Phương) năm 2019. Video: YouTube Susu Bui

- Nhìn lại 25 năm ca hát, chị nghĩ gì?

- Tôi thường gọi bản thân là ca sĩ "có tuổi mà chưa có tên". Người trong giới biết về tôi nhiều nhưng khán giả đại chúng thì vẫn còn xa lạ. Đôi lúc, tôi buồn và tủi thân nhưng chấp nhận. Bù lại, tôi có lượng khán giả ổn định, đêm nhạc nào của tôi họ cũng góp mặt. Tôi hạnh phúc với vị trí đang có.

Tôi may mắn vì được đồng nghiệp thương. Ngày trước, tôi hay hát cho phòng trà, cứ diễn xong rồi về. Một ngày, tôi được nhạc sĩ Dũng Đà Lạt giới thiệu cho Đức Trí khi anh tìm giọng ca thu đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm (tình khúc Nguyễn Ánh 9). Khi ấy, tôi với anh Dũng không thân thiết, nhưng anh hỏi han số điện thoại của tôi khắp nơi.



Khi Đức Trí ngỏ lời mời thu âm cho album, tôi không tin vào tai mình vì không nghĩ may mắn đến thế. 10 năm sau, tôi tiếp tục là ca sĩ hiếm hoi được anh mời trở lại để thu âm album Một đời yêu anh (Gia định Audio phát hành). Qua đĩa này, tôi thấy mình có nhiều bước tiến mới, có thêm những người bạn chân thành - điều hiếm có khó tìm trong giới này. Sau này, tôi sẽ ra những album tương tự, theo thể loại blue jazz vì phù hợp âm sắc khàn, chất giọng nữ trung trầm. Không cần phải là một đĩa cá nhân, vì với tôi, hát cùng mọi người đã là diễm phúc.

"Một đời yêu anh" - Hương Giang Ca khúc "Một đời yêu anh" (Trần Thiện Thanh) của Hương Giang trong đĩa than cùng tên. Video: YouTube Analog Coffee and Live Music

Hương Giang sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP HCM. Chị đi hát từ năm 22 tuổi, từng đoạt giải ba Tiếng hát truyền hình TP HCM năm 1997. Sau đó, chị tham gia Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giành giải tư chung cuộc (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).



Với chất giọng thổ pha kim, Hương Giang trở thành ca sĩ quen thuộc của nhiều phòng trà Sài Gòn. Năm 2003, chị ra CD đầu tay, tuyển tập các ca khúc Vũ Quốc Việt. Năm 2013, chị tham gia đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm - tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9. Giọng hát của Hương Giang được nhiều người trong giới chơi nhạc hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic.

Mai Nhật