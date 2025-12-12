Ca sĩ hát nhép ở SEA Games chứng minh chất giọng

Violette Wautier - ca sĩ Thái gặp sự cố vì hát nhép ở khai mạc SEA Games 33 - đăng video hát live để chứng minh khả năng thanh nhạc.

Ngày 11/12, cô đăng bài cho biết tâm trạng đã ổn định sau màn diễn bị chê "thảm họa". Ca sĩ viết: "Cảm ơn sự động viên và ủng hộ của mọi người. Tôi muốn nói rằng tôi mạnh mẽ hơn bản thân từng nghĩ rất nhiều. Chính tôi cũng bất ngờ vì điều tôi. Tôi biết rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Giờ tôi đã bắt đầu có thể đùa về chuyện này rồi". Violette Wautier đăng nhiều video từ các buổi biểu diễn trước hoặc hát cùng piano ở nhà. "Với những ai vẫn còn nghi ngờ, hy vọng những video này có thể chứng minh nhé. Hát live đó", cô nói thêm.

Dưới bài đăng, hàng nghìn fan bình luận động viên ca sĩ. Nhiều người nói ngay từ khi xuất hiện ở The Voice Thailand 2023, Violet Wautier đã được công nhận là một giọng ca đẹp. Tài khoản Thanongsak Taklong viết: "Bạn không cần phải giải thích. Những tác phẩm trong quá khứ của bạn đã nói lên tất cả. Chúng tôi yêu giọng hát của bạn".

Trước đó, Violette Wautier xin lỗi vì hát bị lệch, phô ca khúc chính thức SEA Games trong buổi lễ khai mạc tối 9/12. Ca sĩ cho biết ban tổ chức yêu cầu hát nhép để đảm bảo màn diễn an toàn. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, micro của cô được bật, trong khi tai nghe in-ear lại không phát giọng live của ca sĩ. Vì thế, giọng hát thật lệch với giọng thu âm sẵn.

Universal Music Thái Lan - công ty quản lý của Violet Wautier - cũng ra thông báo: "Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin nội bộ, xin làm rõ rằng sự cố này xuất phát từ lỗi phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức, dẫn đến phần trình diễn không theo đúng như thỏa thuận. Công ty và nghệ sĩ rất lấy làm tiếc về sự việc này".

Trong lễ khai mạc, Violette Wautier biểu diễn bài hát chính thức cùng hai rapper Golf F.Hero, Twopee. Tiết mục bị nhiều khán giả chê vì ca sĩ để lộ giọng hát chênh, phô và việc hát nhép. Trước đó, màn diễn được nhiều fan Thái Lan kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc SEA Games, bên cạnh sự xuất hiện của thành viên nhóm nhạc GOT7 - Bam Bam.

Violette Wautier 32 tuổi, có bố là người Bỉ, mẹ là người Thái Lan. Cô là nghệ sĩ Thái Lan có đĩa đơn tiếng Anh được nghe nhiều nhất, với bài Smoke. Ngoài ca hát, cô tham gia đóng nhiều phim.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra trong hai tiếng rưỡi trên sân Rajamangala, Bangkok. Ban tổ chức dàn dựng nhiều tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, với âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều sự cố. Chương trình còn bị gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí.

SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) được tổ chức hai năm một lần. Sự kiện lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn tự chọn, nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế. Ban tổ chức đã thông báo thay đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Đoàn Thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tham gia, gồm các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên y tế, hậu cần.

