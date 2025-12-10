Ca sĩ xin lỗi vì hát nhép ở khai mạc SEA Games

Ca sĩ Thái Violet Wautier nói gặp sự cố kỹ thuật, khiến giọng bị lệch tông khi lên sóng trực tiếp tại khai mạc SEA Games 33.

Ca sĩ xin lỗi sự cố hát nhép ở khai mạc SEAGames Phần biểu diễn bài "1%" của Violet Wautier. Video: FPT Play

Sau tiết mục ở sự kiện tối 9/12, cô lên tiếng trên trang cá nhân: "Chắc nhiều người đã thấy tôi hát bị lệch, phô rất nhiều trên sóng trực tiếp. Tôi vô cùng xin lỗi, đây là một sai lầm. Tôi cảm thấy như danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và ước mơ của mình đã bị hủy hoại. Tôi bất lực khi buổi biểu diễn đã kết thúc".

Ca sĩ cho biết ban tổ chức yêu cầu hát nhép để đảm bảo màn diễn an toàn, hoàn hảo. Tuy nhiên, khi lên sân khấu, micro của cô được bật, trong khi tai nghe in-ear lại không phát giọng live của ca sĩ. Vì thế, giọng hát thật lệch với giọng thu âm sẵn.

Ca sĩ Violet Wautier. Ảnh: ThaiPR

Cô nói hiếm khi hát nhép trong sự nghiệp và tiếc nuối vì tiết mục tệ. "Tôi cảm thấy rất buồn vì nếu được hát live, dù có tệ đi nữa, tôi chắc chắn vẫn cảm thấy tốt hơn bởi đó là khả năng thật của mình. Ít nhất nếu biết mình phải hát live và thiết bị hỏng âm thanh, tôi sẽ tháo tai nghe ra hoặc tìm cách nào đó để xử lý cho tốt nhất", cô nói.

Kao Jirayu, bạn trai của Violette, sau đó đăng bài viết: "Tôi không còn gì để nói. Tôi vô cùng thất vọng với ban tổ chức".

Ca khúc SEA Games 33 truyền thông điệp về ý chí Violet Wautier hát trong MV ca khúc "1%". Video: YouTube SEAGames 2025

Trong lễ khai mạc, Violette Wautier biểu diễn bài hát chính thức cùng hai rapper Golf F.Hero, Twopee. Tiết mục bị nhiều khán giả chê "thảm họa" vì ca sĩ để lộ giọng hát chênh, phô và việc hát nhép. Trước đó, màn diễn được nhiều fan Thái Lan kỳ vọng là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc SEA Games, bên cạnh sự xuất hiện của thành viên nhóm nhạc GOT7 - Bam Bam.

Violette Wautier 32 tuổi, có bố là người Bỉ, mẹ là người Thái Lan. Cô là nghệ sĩ Thái Lan có đĩa đơn tiếng Anh được nghe nhiều nhất, với bài Smoke. Ngoài ca hát, cô tham gia đóng nhiều phim.

Khai mạc SEA Games 33 diễn ra trong hai tiếng rưỡi trên sân Rajamangala, Bangkok. Ban tổ chức dàn dựng nhiều tiết mục kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, với âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Tuy nhiên, họ cũng gặp nhiều sự cố. Chương trình còn bị gián đoạn khoảng 30 phút, khiến hai MC phải pha trò để giữ không khí.

SEA Games (Đại hội Thể thao Đông Nam Á) được tổ chức hai năm một lần. Sự kiện lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại Thái Lan với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn tự chọn, nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế. Ban tổ chức đã thông báo thay đổi địa điểm thi đấu của 11 môn, bao gồm bóng đá nam, do lũ lụt nghiêm trọng tại miền Nam khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Đoàn Thể thao Việt Nam có 1.165 thành viên tham gia, gồm các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ kỹ thuật, nhân viên y tế, hậu cần.

Thanh Thanh