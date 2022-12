Ca sĩ hát nhạc phim 'Reply 1988' đến Việt Nam

Byun Jin Sub - người hát nhiều bài nhạc phim "Reply 1988" - sẽ biểu diễn tại sự kiện giao lưu văn hóa ở Hà Nội, tối 11/12.

Ca khúc 'Like a bird' trong phim 'Reply 1988' Ca khúc "Like A Bird" trong phim "Reply 1988" do Byun Jin Sub thể hiện. Video: tvN

Bà Chang Eun Sook - Chủ tịch Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội - cho biết đơn vị mời nghệ sĩ xuất hiện trong sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2022 tại phố Trần Văn Lai. "Byun Jin Sub là tên tuổi lớn, có sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc, hầu như người dân mọi thế hệ đều biết đến anh. Ở Việt Nam, bộ phim Reply 1988 cũng rất nổi tiếng, vì thế chúng tôi hy vọng sự xuất hiện của Byun Jin Sub thu hút nhiều khán giả người Hàn lẫn người Việt. Ngoài ra, chúng tôi muốn giới thiệu Kpop không chỉ có các nhóm nhạc thần tượng mà còn nhiều nghệ sĩ với các dòng nhạc khác", bà Chang nói.

Byun Jin Sub sinh năm 1966, theo đuổi phong cách ballad. Anh được mệnh danh là "ông hoàng" của dòng nhạc trữ tình tại Hàn Quốc những năm 1980. Ca sĩ cũng là người đầu tiên có doanh số album đạt triệu bản với các CD To Be Alone (1,8 triệu, năm 1988), Back to You (2 triệu, năm 1989), Farewell (1,2 triệu, năm 1990). Trong phim Reply 1998, anh hát bài Come To Me Again, When You Come Back To Me, Like A Bird...

Ca sĩ Byun Jin Sub ở tuổi 56. Ảnh: NJArt

Reply 1988 gồm 20 tập (mỗi tập hơn 90 phút), do Shin Won Ho đạo diễn, biên kịch Lee Woo Jung chấp bút. Nội dung đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể về thanh xuân của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) và các gia đình ở khu phố Ssangmun Dong (Seoul, Hàn Quốc). Từ đầu đến cuối, người xem phải đi tìm đáp án cho bài toán: Chồng của nữ chính Duk Sun là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ. Ra mắt ở Việt Nam từ năm 2015 nhưng đến nay, phim vẫn thường xuyên vào top được khán giả truy cập nhiều, xem lại.

Ngoài Byun Jin Sub, Suni Hạ Linh hát trong chương trình. Ban tổ chức cho biết chọn ca sĩ vì cô có thể hát cả tiếng Hàn và tiếng Việt. Suni Hạ Linh sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Kpop Star Hunt ở Hàn Quốc cùng các thí sinh khác từ khắp châu Á, vào top 16.

Ngoài hoạt động âm nhạc, ban tổ chức dựng nhiều gian hàng trong hai ngày 10 và 11/12, giới thiệu nền ẩm thực, văn hóa, du lịch của hai nước. Không gian được trang trí bởi nhiều chiếc đèn lồng Hội An và Hàn Quốc. Đại diện Hiệp hội Người Hàn tại Hà Nội cho biết vì tình hình dịch bệnh, sự kiện năm nay không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ban tổ chức mong muốn chương trình năm sau diễn ra với quy mô lớn hơn.

Hà Thu