Ca sĩ Hàn xin lỗi vì nói dối

Ca sĩ Marco xin lỗi fan vì nói dối khi phủ nhận việc hẹn hò Lee Hye Bin - thành viên nhóm Momoland.

Tới 17/5, công ty quản lý của Hye Bin xác nhận hai ca sĩ yêu nhau nhưng không tiết lộ thêm thông tin vì thuộc "đời tư nghệ sĩ". Tối cùng ngày, trên trang cá nhân, Marco thừa nhận chuyện tình cảm và xin lỗi: "Lời lẽ của tôi làm những người lâu nay tin tưởng, ủng hộ tôi thất vọng. Tôi sai khi nói dối để làm các bạn yên lòng. Lúc đó, tôi sợ nhiều người bị tổn thương. Tôi đã quên mất bản thân được làm việc nhờ sự yêu thích của các bạn, quên mất mình cần có thái độ chân thành".

Marco và Hye Bin nhận nhiều chú ý của khán giả hôm 16/5, khi mạng xã hội xuất hiện các tin đồn họ yêu nhau. Nhiều người cho rằng hai ca sĩ sử dụng đồ đôi như nhẫn, dây chuyền, áo khoác. Marco và Hye Bin còn nhiều lần xuất hiện cùng địa điểm. Trong một nhóm chat với fan, Marco từng phủ nhận tin đồn, cho biết chưa từng đeo nhẫn đôi.

Marco và Hye Bin. Ảnh: Kpophit.

Marco cho biết sẽ kiểm điểm bản thân, không làm fan thất vọng. Anh nhận ủng hộ của nhiều fan sau khi xin lỗi. Tài khoản "Annjx10969" nhận hơn 2.600 like khi viết: "Không cần xin lỗi. Chúng tôi yêu bạn. Bạn xứng đáng có được tình yêu. Hẹn hò không phải tội ác". Dù vậy, không ít người cho biết mất thiện cảm với Marco khi nói dối fan. Anh sinh năm 1993, ra mắt năm 2017, từng hoạt động ở nhóm nhạc UNB.

Ca sĩ Hàn xin lỗi sau khi công khai bạn gái Hye Bin (chân váy tím) trình diễn tháng 11/2020. Video: SBS Kpop.

Hye Bin kém bạn trai ba tuổi, ra mắt năm 2016 với vai trò thành viên nhóm Momoland. Cô lớn tuổi nhất nhóm, đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, hát phụ và rap phụ.

* Sao Hàn và nỗi sợ làm mất lòng fan

Trong hợp đồng làm việc với các công ty giải trí của không ít sao Hàn có điều khoản "cấm hẹn hò". Hồi tháng 9/2018, hai nghệ sĩ HyunA và E'Dawn tiết lộ chuyện hẹn hò và hứng chịu phản ứng giận dữ, tiêu cực từ người hâm mộ nước này. Cặp sao sau đó bị hãng đĩa Cube Entertaiment cắt hợp đồng. Hãng này vốn thành lập nhóm nhạc Triple H - gồm HyunA và hai thành viên của Pentagon là Hui, E'Dawn. Sự việc khơi gợi những áp lực mà nghệ sĩ Hàn Quốc phải gánh chịu từ khán giả. CNN từng có bài viết Can K-Pop stars have personal lives? Their labels aren't so sure (Liệu sao K-pop có được cuộc sống riêng tư?) - nói về nỗ lực duy trì sự nghiệp và giữ gìn hình ảnh của nghệ sĩ trước sự kỳ vọng lẫn chi phối lớn từ fan.

Như Anh