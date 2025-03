Ca sĩ Hàn Wheesung qua đời

Hàn QuốcWheesung - 43 tuổi, nổi tiếng với ca khúc "Can I" - qua đời tại nhà riêng ở Seoul vào ngày 10/3.

Theo JoongAng Ilbo, ca sĩ được phát hiện trong tình trạng ngừng tim vào khoảng 18h (giờ Seoul) tại căn hộ thuộc quận Gwangjin. Gia đình của Wheesung báo cho cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ sau đó có mặt tại hiện trường.

Đại diện cơ quan cảnh sát nói: "Chưa có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài hoặc ý đồ phạm tội nào được xác nhận. Ngoài ra, việc có di thư hay không và các tình tiết cụ thể của cái chết đang được điều tra".

Wheesung - MV 'Insomnia' MV "Insomnia" của Wheesung. Video: Orange Shock

Công ty quản lý của Wheesung viết trong một thông báo: "Nghệ sĩ của chúng tôi đã qua đời. Gia đình anh cùng tất cả nhân viên rất đau buồn trước tin đột ngột này. Mong mọi người hãy cầu nguyện để người quá cố yên nghỉ".

Trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều khán giả nói sốc khi nghe tin buồn. Một tài khoản viết: "Tôi nghe bài Insomnia của anh hơn 10 năm trước. Hôm nay tôi bàng hoàng quá". Người khác bình luận: "Wheesung có nhiều nhạc phẩm hay, mong anh an nghỉ".

Anh tên thật là Choi Wee Sung, sinh năm 1982, ra mắt khán giả vào năm 2002 với album Like A Movie. Cùng năm, anh thắng giải Nghệ sĩ mới Golden Disc Awards và MBC Ten Singers Song Festival với Can I. Một năm sau đó, anh "làm mưa làm gió" với nhạc phẩm With me, đoạt sáu giải lớn, trong đó có Mnet Music Video Festival và SBS Gayo Daejeon.

Ca sĩ còn nổi tiếng với bài hit Is It Not Possible, phát hành các bài hát như With Me, The Day We Meet Again, Terminal Illness, Insomnia và Heartsore Story.

Bên cạnh ca hát, anh sáng tác lời cho ca sĩ Younha (bài Password 486), Lee Hyori (HEY MR.BIG), nhóm T-ara (Going Crazy Because of You), nhóm Twice (Dance The Night Away) và Ailee (Heaven).

Ca sĩ Wheesung, còn có nghệ danh là Realslow. Ảnh: Yonhap

Wheesung bị cáo buộc sử dụng trái phép propofol và bị kết án một năm tù treo trong phiên phúc thẩm năm 2021. Anh bị buộc tội mua propofol 12 lần và sử dụng 11 lần từ tháng 9 đến tháng 11/2019. Propofol được đưa vào danh sách chất cấm ở Hàn Quốc từ năm 2011, chỉ được dùng trong phẫu thuật với liều lượng vừa phải. Nếu quá liều, nó có thể trở thành chất gây nghiện. Thuốc giảm đau gây mê propofol từng là nguyên nhân gây ra cái chết của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson năm 2009. Một số sao Hàn từng hủy hoại danh tiếng, chịu án tù treo vì tiêm trái phép chất này, trong đó có Lee Seung Yeon (diễn viên Mối tình đầu), Jang Mi In Ae, Park Si Yeon, Ha Jung Woo.

Vào tháng 3 và tháng 4/2020, anh được phát hiện ngất xỉu sau khi sử dụng chất gây mê etomidate (có tác dụng an thần, được dùng làm thuốc mê đường tĩnh mạch) tại quận Songpa và Gwangjin.

