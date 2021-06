Ca sĩ Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Hàn QuốcSunggyu - thành viên nhóm nhạc nam Infinite - nhận kết quả dương tính với nCoV sáng 27/6, dù đã tiêm vaccine.

Đại diện công ty quản lý - Double H tne - cho biết anh tiêm vaccine của công ty dược phẩm Janssen hôm 10/6. Ca sĩ không có triệu chứng phát bệnh. Anh thực hiện xét nghiệm Covid-19 hàng tuần để chuẩn bị cho vở nhạc kịch Gwanghwamun Sonata.

Hiện Sunggyu dừng mọi hoạt động để cách ly, chữa trị theo quy định của bác sĩ. Các nghệ sĩ, nhân viên có tiếp xúc với Sunggyu cũng được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu tự cách ly. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phòng chống dịch theo quy định của chính phủ và bảo vệ nghệ sĩ của mình. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng", người đại diện nói.

Ca sĩ Kim Sunggyu vừa ký hợp đồng với công ty quản lý mới hôm 14/6. Ảnh: Woollim.

Hôm 23/6, Ji Soo - thành viên nhóm nhạc nữ Lovelyz - nhận kết quả dương tính với nCoV. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Hàn cũng nhiễm Covid-19 như: Chungha, Yiren, Sihyeon của nhóm Everglow, Bitto, Kogyeol của UP10TION... Hàng loạt nhóm nhạc, nhân viên đài truyền hình, êkíp quản lý... phải ngừng làm việc, tự cách ly và chờ kết quả xét nghiệm. Các chương trình âm nhạc hiện vẫn ghi hình trong tình trạng không khán giả hoặc tổ chức online.

Kim Sunggyu sinh năm 1989 ở Jeonju, tốt nghiệp Đại học Daekyung. Anh ra mắt năm 2010 với vai trò trưởng nhóm, giọng ca chính của nhóm nhạc nam bảy thành viên Infinite. Nhóm nổi tiếng toàn châu Á với loạt tác phẩm Be Mine, Paradise, White Confession (Lately), The Chaser... Sunggyu còn thành công khi solo, đóng phim, làm MC...

MV "Hush" MV "Hush" của Sunggyu phát hành hồi tháng 4. Video: Woollim.

Hiểu Nhân