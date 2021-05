Ca sĩ Hàn qua đời ở tuổi 39

Hàn QuốcCa sĩ Jay Yoon - thành viên nhóm nhạc rock M.C The Max - qua đời ở tuổi 39 tại nhà riêng, chiều 13/5.

Theo Chosun, quản lý không thể liên lạc với Jay Yoon nên đã báo cảnh sát. Sau đó, họ tới nhà riêng của ca sĩ ở Seogyeo, quận Mapo, Seoul và phát hiện anh đã qua đời. Đại diện sở cảnh sát Mapo cho biết không tìm thấy di chúc tại hiện trường. "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân tử vong. Ban đầu, không có dấu hiệu đáng nghi của một vụ giết người", đại diện cảnh sát nói.

Ca sĩ Jay Yoon. Ảnh: IMBC.

Đại diện công ty quản lý thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Họ viết: " Sự ra đi đột ngột của Jay Yoon là cú sốc với các thành viên M.C The Max và toàn thể nhân viên công ty. Chúng tôi đau buồn khi phải thông báo tới những người hâm mộ tin tức này. Xin hãy cầu nguyện cho cậu ấy được yên nghỉ". Hiện công ty và gia đình bàn bạc về việc tổ chức tang lễ.

Jay Yoon tên thật là Yoon Jae Woong sinh năm 1982. Anh ra mắt năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nhạc Moonchild (sau này đổi tên thành M.C The Max) cùng Lee Soo và Jeon Min Hyuk. Anh đảm nhận vị trí chơi bass, violin. Nhóm nổi tiếng với các ca khúc Where's you, You are tears, Hey for a moment, Don’t be happy. Năm ngoái, nhóm phát hành album Ceremonia kỷ niệm 20 năm hoạt động. Ngoài ra, anh còn là nhạc sĩ, sáng tác nhiều ca khúc cho Infinite, Lovelyz, Golden Child, Rocket Punch.

Jay Yoon biểu diễn tại concert Jay Yoon biểu diễn tại concert của nhóm hồi năm 2018. Video: Youtube FCV

Hiểu Nhân (theo Chosun)