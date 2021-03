Ca sĩ Hàn Quốc Kim Doma chết ở tuổi 28, chưa rõ nguyên nhân.

Theo Joins, Kim Doma qua đời hôm 19/3, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân cái chết. Gia đình ca sĩ muốn tổ chức tang lễ riêng tư. Tối 21/3, bạn chơi nhạc của Kim thông báo trên trang cá nhân, gây bất ngờ cho giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Yozoh, ca sĩ thân thiết với Doma, viết trên Instagram: "Một đêm đau. Mong bạn yên nghỉ".

Ca sĩ Kim Doma. Ảnh: Naver.

Kim Doma gia nhập làng nhạc tháng 8/2015 với vai trò thành viên nhóm indie - Doma. Năm 2017, nhóm phát hành album Go to the Island Without Reason. Năm ngoái, cô hát ca khúc chủ đề của phim truyền hình The School Nurse Files (Nữ y tá can trường), chiếu trên Netflix.

Ca sĩ Hàn qua đời ở tuổi 28 Doma trình diễn cùng ban nhạc. Video: Youtube/Onstage.

Hồi tháng 2, Doma tiết lộ đang chuẩn bị phát hành ca khúc mới. Trên Instagram của cô, nhiều fan nói nuối tiếc khi ca sĩ dở dang sự nghiệp ở tuổi đôi mươi. Các khán giả viết: "Sẽ nhớ những bài hát chị sáng tác và thể hiện", "Mong chị được hát ca yên lành ở thế giới khác".

Như Anh