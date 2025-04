Ca sĩ Duy Mạnh kiện Mercedes Việt Nam

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết anh và đại diện công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam sẽ ra tòa giải quyết tranh chấp vụ án dân sự liên quan việc ôtô của anh bốc cháy.

Ca sĩ nói do vướng lịch diễn, luật sư sẽ thay anh dự phiên tòa ngày 25/4, trong vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại với bị đơn là Mercedes - Benz Việt Nam, tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, TP HCM. Trước đó, hai bên gặp mặt hòa giải nhưng không thành công.

Năm 2023, chiếc xe giá hơn năm tỷ đồng (mua năm 2020) của ca sĩ cháy khi đang đỗ ở tầng hai chung cư. Theo lời Duy Mạnh, lúc này, phương tiện bị khóa, không thể mở nắp capô để dập lửa. Bảo vệ chung cư dùng xà beng cậy nắp capô và phun nước để dập.

Vì đám cháy to, ban quản lý đã gọi điện cho phía công an. Sau khi xử lý được sự cố, cơ quan chức năng niêm phong phương tiện tại bãi xe công an ở Thủ Đức. "Sau một tháng, phía công an xác định xe bị cháy do chập điện", ca sĩ cho biết.

Khi có thông tin, phía bảo hiểm đền bù cho ca sĩ 2,9 tỷ đồng. Sau khi giám định lại, hãng cho rằng "nguyên nhân cháy do loài gặm nhấm, vì có phân chuột và rác trong xe". Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng lý do trên vô lý, nên quyết định đâm đơn kiện. "Tôi không đặt nặng chuyện tiền nong, nhưng cần một câu trả lời thỏa đáng", ca sĩ nói. Duy Mạnh còn cho rằng người đại diện phía bán xe đã trả lời "con chuột chịu trách nhiệm" khi được hỏi: "Nếu xe cháy và lan ra chung cư thì ai sẽ chịu trách nhiệm".

Tối 22/4, phản hồi thông tin với VnExpress, đại diện Mercedes Việt Nam cho biết "con chuột chịu trách nhiệm hình sự" không phải là phát ngôn chính thức của thương hiệu, và hãng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đại diện hãng đưa ra nhận định trên.

Bên cạnh đó khi sự việc xảy ra, Mercedes Việt Nam cùng nhà phân phối và các bên liên quan đã kiểm tra xác định nguyên nhân sự cố cháy, với sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước, có sự chứng kiến của chủ xe. Hãng nhấn mạnh nguyên nhân gây cháy đến từ sự xâm nhập của loài gặm nhấm, không phải lỗi kỹ thuật của xe. "Kết luận này tương đồng với đánh giá của phía bảo hiểm của xe, do đó hãng bảo hiểm đã đồng ý chi trả khoản bồi thường theo quy định", hãng xe Đức cho biết.

Mercedes Việt Nam nói chưa thể cung cấp thêm thông tin nào khác ngoài những nhận định trên bởi sự việc vẫn đang theo tiến trình của pháp luật.

Ca sĩ Duy Mạnh, 50 tuổi, quê Hải Phòng. Anh lớn lên trong gia đình có ba người anh là nghệ sĩ saxophone. Anh tốt nghiệp khoa piano Nhạc viện TP HCM, từng học thêm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Từ năm 1998, anh bắt đầu biểu diễn trong các phòng trà, sân khấu nhỏ ở TP HCM, vai trò đệm piano và hát lót. Năm 2004, anh nổi tiếng với các ca khúc nhưTình em là đại dương, Kiếp đỏ đen, Hãy về đây bên anh. Anh hiện chủ yếu sáng tác, sản xuất, diễn ở các quán bar, pub. Năm 2022 - con gái anh - Thu Cầm - được bố hỗ trợ ra sản phẩm đầu tay.

Hà Thu - Phạm Hải