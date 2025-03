Ca sĩ được đề cử Grammy qua đời vì tai nạn xe hơi

MỹAngie Stone, ca sĩ ba lần được đề cử Grammy, qua đời vì tai nạn giao thông ở tuổi 64, ngày 1/3.

Trên People, người đại diện của Stone cho biết bà mất khi đang trên đường từ buổi biểu diễn ở Montgomery, Alabama đến tham dự giải bóng rổ CIAA ở Baltimore. Chiếc xe van chở chín người, trong đó có bà, đã bị lật nghiêng khi va chạm một xe đầu kéo. Angie Stone là người duy nhất tử vong.

Ca sĩ tên khai sinh là Angela Laverne Brown, sinh ngày 18/12/1961 tại Columbia. Thời trung học, bà cùng bạn sáng lập nhóm hip hop The Sequence. Theo Rolling Stone, ca khúc Funk You Up năm 1979 của họ là một trong những tác phẩm kinh điển.

Ca sĩ Angie Stone hồi tháng 1. Ảnh: Wire Image

Những năm 1990, Stone chuyển sang dòng nhạc R&B, với tư cách thành viên của nhóm Vertical Hold trước khi hoạt động solo. Năm 1999, bà phát hành album solo đầu tay Black Diamond, trong đó có bản hit No More Rain (In This Cloud). Năm 2001, bà ra mắt Mahogany Soul và bản hit Wish I Didn't Miss You.

Theo Variety, bà cũng là nhạc sĩ thành công, từng hợp tác với các ngôi sao như D'Angelo, Alicia Keys và Lenny Kravitz.

Ngoài âm nhạc, bà còn xuất hiện trong series truyền hình thực tế Celebrity Fit Club, R&B Divas: Atlanta. Bà cũng tham gia các bộ phim như The Hot Chick và The Fighting Temptations, xuất hiện sân khấu Broadway năm 2003, trong vở nhạc kịch Chicago.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Stone đã phát hành tổng cộng 10 album solo và được đề cử ba giải Grammy, bao gồm giải Trình diễn R&B xuất sắc cho bộ đôi hoặc nhóm nhạc, năm 2003, với bài More Than a Woman. Một năm sau, bà tiếp tục được đề cử cùng hạng mục cho bài U-Haul. Lần đề cử thứ ba là năm 2008, với bài Baby.