Ca sĩ Đức Tuấn lần thứ 2 chạy VM Huế

Là runner trung thành của VnExpress Marathon qua các mùa, ca sĩ Đức Tuấn mong chờ bất ngờ mới trên đường chạy Huế xanh năm nay.

Đức Tuấn là một trong những người đầu tiên đến nhận Bib trưa ngày 8/4. Nam ca sĩ mặc trang phục đơn giản, chờ hơn 30 phút để đến giờ mở cửa quầy thông tin.

Anh cho biết đam mê chạy và đặc biệt là giải thuộc VnExpress Marathon. "Tôi yêu thích cảm giác sải bước trên những cung đường cùng mọi người. Những trải nghiệm khó quên ở Huế năm 2020 khiến tôi quyết định làm điều đó thêm một lần nữa", Đức Tuấn nói.

Đức Tuấn nhận race-kit từ Ban tổ chức. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm 2020 chạy VM Huế, Đức Tuấn mặc áo dài chạy để phù hợp với nét văn hóa cổ kính nơi đây. Tuy nhiên, năm nay anh sẽ mặc trang phục BTC chuẩn bị vì rất thích màu xanh này cũng như chất liệu mát mẻ.

Anh bày tỏ Huế là nơi anh đặt chân đến nhiều nhất, yêu mến con người và cảnh vật yên bình vùng đất Cố đô. Ca sĩ đã thăm thú rất nhiều nơi nên mỗi lần đến không cần lên kế hoạch, lịch trình phức tạp.

Nam ca sĩ Đức Tuấn góp mặt trong đường chạy 21km. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh đó, Đức Tuấn kỳ vọng giải chạy năm nay của VnExpress sẽ khơi gợi tinh thần thể dục của người dân Huế nói riêng và mọi nơi trên cả nước nói chung sau khi dịch Covid-19 đã lắng xuống.

Ở đường chạy 21km của mình, anh đặt mục tiêu đã hoàn thành trong 2 giờ 15 phút với tinh thần thoải mái, không nhiều áp lực. Ngoài ra, anh cũng là ca sĩ chính của đêm nhạc khai mạc VM Huế 2022. Vận động viên và người hâm mộ có thể thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc tại đây.

Trung thành với cự ly 21km, Đức Tuấn chia sẻ bản thân đã sẵn sàng chinh phục VM Huế 2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Đức Tuấn sinh năm 1980, từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 2000 khi theo học Ngoại thương. Các album từng phát hành của Đức Tuấn gồm: Tiếng hát Trương Chi, Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy, Trẻ mãi, Music of the Night... Anh hát lại nhiều ca khúc của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, tổ chức thành công liveshow nhạc kịch Music of the night (2009)... Năm 2010, anh đoạt hai giải Cống hiến ở hạng mục Ca sĩ của năm và Album của năm. Từ năm 2017, anh liên tục ra album nhạc Trần Lê Quỳnh - 36, Phú Quang, Trần Thiện Thanh.

Thanh Thư