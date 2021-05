Ca sĩ đội lồng sắt lên thảm đỏ Brits 2021

AnhCa sĩ Griff đội lồng sắt gắn các hạt pha lê đến dự lễ trao giải Brits 2021 tối 11/5.

Theo Elle, Griff là ngôi sao có phong cách lạ nhất thảm đỏ Brit Awards năm nay. Cô diện đầm voan tím pastel có cấu trúc xếp hình tổ ong, gắn các hạt đá trong suốt, phối giày Mary Jane xanh da trời mũi vuông cùng tất trắng. Điểm nhấn bộ trang phục nằm ở chiếc mũ được tạo hình lồng sắt xòe rộng, dài tới chân. Nữ ca sĩ 20 tuổi chọn phong cách trang điểm ấn tượng, thoa son hồng, dùng phấn trắng vẽ hình giọt nước ở dưới mắt.

Phong cách của ca sĩ Griff trên thảm đỏ Brits 2021. Ảnh: JMEnternational.

Ở giải thưởng năm nay, Griff vượt qua hai đối thủ Pa Salieu và Rina Sawyama giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc", trở thành một trong những người trẻ nhất thắng hạng mục này. Trong lịch sử Brits, Adele và Jorja Smith lần lượt giành giải khi 19 và 20 tuổi. Griff cũng là nghệ sĩ da màu thứ tư được trao giải.

Giải thưởng của cô được công bố sớm từ ngày 19/3. Trên Billboard, Griff nói khi nhận được thông báo: "Đầu tôi vẫn đang nổ tung sau cuộc điện thoại báo tin. Đó thực sự là một phép màu".

Griff trên thảm đỏ Brits 2021 Griff trả lời phỏng vấn trên thảm đỏ. Video: NME.

Griff (tên thật Sarah Faith Griffiths) sinh năm 2001, có mẹ là người Trung Quốc và bố là người Jamaica. Năm 2019, cô ký hợp đồng với Warner Records và phát hành album The Mirror Talk. Năm 2020, cô tham gia sáng tác đĩa đơn I Love You của Hailee Steinfeld. Nữ ca sĩ từng hợp tác với Zedd và bộ đôi nhạc điện tử người Anh - Honne, thành công với bản hit Love Is a Compass - ca khúc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh.

Brit Awards 2021 đánh dấu lễ trao giải âm nhạc đầu tiên diễn ra trực tiếp ở Anh kể từ dịch bùng phát. Buổi lễ diễn ra trong hội trường có sức chứa 20.000 người, trong khi chỉ có 4.000 khách tham dự. Khách mời phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính cho ban tổ chức trước khi bước vào địa điểm tổ chức sự kiện, đồng thời tiến hành hai đợt xét nghiệm sau buổi lễ: một đợt trong vòng 36 giờ, đợt thứ hai là năm ngày sau đó.

Thảm đỏ Brit Award 2021 Taylor Swift, Harry Style... dự Brit Awards 2021. Video: Sao Mai (tổng hợp từ Brits).

Họa Mi (theo Elle)