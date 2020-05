Hồi tháng 2, V (Kim Tae Hyung) xuất ngoại với set đồ phong cách cổ điển gồm: áo ghi lê len, sơ mi trắng và trench coat kẻ ô. Ca sĩ phối túi hộp Leica, giá 385 USD. Anh cùng nhóm BTS sang New York (Mỹ) quảng bá album "Map of the Soul: 7".

Đầu năm nay, kênh The World của Philippines bình chọn V là sao nam mặc đẹp nhất, vượt qua nhiều nghệ sĩ như Nick Jonas, Harry Styles, sao bóng rổ Michael Jordan. Trang Soompi nhận xét gu mặc của thần tượng Hàn vừa đa dạng, vừa nhất quán. Anh thường tự cắt xẻ trang phục, phối đồ và sưu tầm túi xách hiệu.