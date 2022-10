Ca sĩ chuyển giới đầu tiên đứng top Billboard

Kim Petras là giọng ca chuyển giới đầu tiên đứng hạng một Billboard Hot 100 với ca khúc "Unholy" cùng Sam Smith.

Theo Entertainment Weekly, ngày 24/10, Unholy cũng giúp Sam Smith trở thành nghệ sĩ phi nhị nguyên giới (non-binary) công khai đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ. Ca khúc của hai người chiếm vị trí top một của Bad Habit do Steve Lacy thể hiện.

Trích đoạn Unholy - Sam Smith ft Kim Petras Trích MV "Unholy". Video: Sam Smith Youtube

Unholy là dự án đầu tiên của Kim Petras vào danh sách Billboard Hot 100. Bài hát ra mắt tuần trước và lập tức đứng hạng ba bảng xếp hạng. Trước đó, Honey Dijon và Ts Madison là những nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên vào top 40. Họ giữ vai trò nhà sản xuất âm nhạc trong bản hit Cozy của Beyonce, phát hành hồi đầu năm và đứng hạng 30.

Petras tiết lộ mất 5 năm để hoàn thiện ca khúc cùng Sam Smith. Cô là người hâm mộ của giọng ca người Anh và rất háo hức khi anh ngỏ lời hợp tác. Hai người cùng ngồi trong phòng thu ở Los Angeles và tập trung viết một bài hát "thật lả lơi". Ca sĩ người Đức cũng đề xuất quay MV ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim Cabaret (1972) - có bối cảnh ở thành phố Berlin.

Trả lời EW, Petras hy vọng bản thân không phải nghệ sĩ chuyển giới cuối cùng đạt thành tích này: "Có rất nhiều người tài năng và họ đang không được công nhận xứng đáng. Tôi là bạn thân của SOPHIE (Sophie Xeon). Sức ảnh hưởng của cô ấy có thể nhìn thấy ở tất cả ca khúc thịnh hành ngày nay. Hay Amanda Lear - một nữ hoàng disco thập niên 1970 - nhưng chỉ được trả cát-xê rất thấp. Những câu chuyện như thế đã lặp đi lặp lại với các cô gái chuyển giới - những người làm ra nhiều bản nhạc xuất chúng nhưng bị quên lãng và cướp công".

Sam Smith (trái) và Kim Petras. Ảnh: Out Magazine

Kim Petras sinh năm 1992 tại Cologne, Đức. Cô bắt đầu hoạt động âm nhạc từ tuổi thiếu niên và phát hành EP (album ngắn) đầu tay One Piece of Tape năm 2011. Đến nay, Petras cho ra mắt hai album phòng thu và có nhiều bản hit như Malibu hay Broken Glass.

Sam Smith sinh năm 1992 tại London. Anh bắt đầu ca hát từ năm 2007, nhận được sự chú ý với ca khúc Latch (2012) hát cùng nhóm nhạc điện tử Disclosure. Năm 2014, anh phát hành album đầu tay và thành công toàn thế giới. Một số bản hit của Sam gồm I'm Not the Only One, Stay With Me hay Writing's on the Wall (nhạc phim James Bond). Trong sự nghiệp, Sam co bốn giải Grammy, ba giải Brit, ba giải Billboard và thắng hạng mục nhạc phim tại Quả Cầu Vàng, Oscar.

Phương Mai (theo EW)