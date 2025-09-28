Ca sĩ Choco Trúc Phương bị kiện vì liên quan tài khoản TikTok

TP HCMBị công ty quản lý kiện vì cho rằng vi phạm hợp đồng độc quyền khi tự ý lập tài khoản TikTok mới, song Choco Trúc Phương khẳng định đó là quyền nhân thân của mình.

Vụ kiện tranh chấp hợp đồng độc quyền đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Celeb Group (Công ty Celeb Group) và ca sĩ Lê Trúc Phương (27 tuổi, còn gọi là Choco Trúc Phương) được TAND TP HCM xét xử hôm 25/9.

Vụ án trước đó được TAND Khu vực 1- TP HCM thụ lý nhưng xác định tranh chấp liên quan đến TikTok - là nền tảng mạng xã hội do doanh nghiệp nước ngoài vận hành, nên chuyển hồ sơ lên tòa thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Choco Trúc Phương ban đầu nổi tiếng qua các video tạo trend trên TikTok sau đó lấn sân sang ca hát với sản phẩm Người Yêu Không Đá (năm 2022) và nổi bật trở lại với MV Body Shaming (năm 2023). Ca khúc truyền tải thông điệp tích cực về việc yêu bản thân, chống lại bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 1/3/2021, Lê Trúc Phương ký hợp đồng độc quyền 3 năm với Celeb Group. Theo thỏa thuận, công ty đầu tư huấn luyện và quản lý cô trở thành nghệ sĩ đa năng hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Nguyên đơn cho rằng, trong gần 3 năm, công ty đã giúp nữ ca sĩ đạt nhiều thành tích trên các nền tảng trực tuyến như: hơn một triệu lượt nghe ca khúc Người yêu không đá trên Spotify; hơn 2 tỷ lượt xem Body Shaming trên TikTok, lọt top tìm kiếm tại Trung Quốc và xuất hiện trong bảng xếp hạng Shazam ở 4 quốc gia.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2023, Phương có dấu hiệu vi phạm hợp đồng khi đột ngột từ chối thực hiện hàng loạt hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết với nhiều thương hiệu lớn.

Theo nguyên đơn, Công ty Celeb Group được toàn quyền đại diện ký kết, thương lượng mà không cần sự đồng ý trước của Phương. Công ty chỉ có trách nhiệm thông báo để cô chuẩn bị cho các hoạt động liên quan. Đơn vị đã nhiều lần ký hợp đồng quảng cáo sau khi đánh giá, sàng lọc đối tác và thông báo trước cho Phương hơn hai tuần, song cô từ chối tham gia với lý do "sản phẩm không phù hợp thị trường" hay "cần thời gian nghỉ ngơi".

Việc này, theo công ty, khiến họ đứng trước nguy cơ vi phạm hợp đồng với đối tác, mất doanh thu, chịu phạt bồi thường và ảnh hưởng uy tín trên thị trường.

Ngoài ra, Phương còn tự ý lập và sử dụng tài khoản TikTok cá nhân không thuộc 3 tài khoản mạng xã hội chính thức được quản lý theo hợp đồng độc quyền. Trên tài khoản này xuất hiện nhiều video có hình ảnh của cô cùng người thân, nhưng chưa từng được đăng tải trên kênh chính thức.

Công ty cho rằng tài khoản này do nữ ca sĩ trực tiếp tạo lập và sử dụng khi chưa có sự đồng ý của họ. Nguyên đơn đã nhiều lần đề nghị cô đóng hoặc xác nhận đây là tài khoản mạo danh nhưng không nhận được phản hồi.

Từ đó, Celeb Group kiện, yêu cầu Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng gồm: tiền vi phạm hợp đồng độc quyền, từ chối hợp đồng quảng cáo và chi phí đầu tư.

Choco Trúc Phương phản tố

Trong bản trình bày gửi đến tòa, nữ ca sĩ không đồng ý với tất cả các yêu cầu của nguyên đơn vì "không có cơ sở".

Cô cho rằng, ngoài vi bằng xác nhận trên nền tảng TikTok có một tài khoản tên @chocotrucphuong, nguyên đơn không cung cấp bất kỳ tài liệu, chứng cứ chứng minh cô là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản này. Giả định, tài khoản này là của cô, thì đây là quyền nhân thân được Hiến pháp, pháp luật bảo hộ. Tài khoản bao gồm các quyền liên quan đến hình ảnh và con người không mang tính chất thương mại thì cũng không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng đã ký giữa các bên.

Theo bị đơn, cũng không có tài liệu, chứng cứ nào trong hồ sơ thể hiện cô đã vi phạm quyền và nghĩa vụ hợp đồng, dẫn đến gây thiệt hại đối với bên thứ ba.

Còn đối với chi phí đầu tư, theo Phương, là nghĩa vụ của Celeb Group trong hợp đồng độc quyền. Công ty phải đầu tư tài chính, tổ chức hoạt động huấn luyện, quảng bá cho cô trở thành nghệ sĩ đa năng hoạt động trong lĩnh vực giải trí tại Việt Nam và thế giới. Lợi nhuận thu được từ việc khai thác, kinh doanh độc quyền các sản phẩm nghệ thuật, hình ảnh của cô đã được các bên phân chia theo thỏa thuận trong quá trình thực hiện hợp đồng. Phía Choco Trúc Phương khẳng định không vi phạm quy định hợp đồng đã ký giữa các bên.

Ngoài ra, Choco Trúc Phương có đơn phản tố, đề nghị tòa xác định cô được quyền quản lý đối với tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003" - vốn được cô sử dụng để chia sẻ nội dung âm nhạc và tương tác với công chúng trong suốt quá trình hoạt động.

Đồng thời, bị đơn cũng yêu cầu Celeb Group thanh toán các khoản thù lao chưa hoàn tất theo thỏa thuận là hơn 40 triệu đồng.

Tại phiên tòa, sau khi nghe hai bên trình bày, HĐXX xác định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP HCM.

Lý do là, TikTok là một nền tảng mạng xã hội do doanh nghiệp nước ngoài vận hành. Tuy nhiên, vụ án không có yếu tố nước ngoài vì tranh chấp chỉ phát sinh giữa hai bên trong nước. Như vậy, TikTok không phải người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Từ căn cứ trên, TAND TP HCM quyết định chuyển lại hồ sơ vụ án cho TAND khu vực 1 để xét xử theo thẩm quyền.

