Ca sĩ Charli XCX kết hôn

LondonCharli XCX - ca sĩ có album "Brat" hay nhất năm 2024 - cưới tay trống George Daniel là thành viên ban nhạc The 1975 sau ba năm yêu.

Theo People, hôn lễ diễn ra tại tòa nhà Hackney Town Hall vào ngày 19/7. Cặp sao chỉ mời khoảng 20 người thân thiết đến dự như bố mẹ của Charli XCX, các thành viên trong nhóm The 1975, trừ Matty Healy không tham gia. Chú rể mặc vest đơn giản, cô dâu diện váy cưới mini-dress trễ vai từ thương hiệu Vivienne Westwood, thi thoảng đeo kính râm.

Cô dâu, chú rể bày tỏ tình cảm khi đứng trên bậc thang bên ngoài tòa nhà Hackney Town Hall. Ảnh: Backgrid

Không rõ thời gian Charli XCX, 33 tuổi, và George Daniel, 35 tuổi, bắt đầu hẹn hò. Năm 2021, cả hai hợp tác lần đầu với đĩa đơn Spinning cùng The 1975 và ca sĩ No Rome. Tháng 5/2022, Charlie xác nhận chuyện tình cảm trên Instagram hai tháng sau khi Daniel đến ủng hộ buổi diễn của cô tại chương trình Saturday Night Live. Tháng 11/2023, Charli XCX thông báo đính hôn bằng bộ ảnh chụp cùng vị hôn phu, khay trà đựng nhẫn cầu hôn trên Instagram.

Trên podcast Spout vài tuần sau đó, ca sĩ cho biết được Daniel hỗ trợ thực hiện album Brat. Ngoài ra, nghệ sĩ tri ân ban nhạc The 1975 truyền cảm hứng để cô tiết chế tốc độ sáng tác nhạc, có thêm thời gian nghe kỹ các bài hát hơn. Trước đây, cô thường làm việc rất nhanh, cho rằng điều này thuộc về bản năng. Thói quen bắt đầu thay đổi khi Charli quan sát cách The 1975 làm nhạc.

"Giờ đây, tôi đã thích nghi với việc ngồi viết nhạc, chỉnh sửa lại, trình diễn cho bạn bè, trao đổi qua lại và sống cùng những ca khúc lâu hơn một chút. Đó là cách mà quá trình sáng tác của tôi hoàn thiện", nghệ sĩ nói.

Charli XCX đeo kính râm, tái hiện phong cách đời thường trong đám cưới. Ảnh: Backgrid

Charli XCX sinh năm 1992 tại Anh, tên thật là Charlotte Emma Aitchison và mang hai dòng máu Scotland-Ấn. Ở tuổi 14, cô bắt đầu đăng nhạc tự sáng tác trên nền tảng MySpace, sau đó phát hành mixtape tự bỏ vốn đầu tiên. Cái tên Charli XCX bắt đầu nổi tiếng khi góp giọng trong một số ca khúc của các giọng ca nữ khác như I Love It (2012) - Icona Pop, Fancy (2014) - Iggy Azalea. Năm 2014, cô ra mắt và gây tiếng vang với bản hit Boom Clap.

Năm 2024, Charli XCX có một năm thành công với Brat, mang về ba giải Grammy. Guardian và Rolling Stone xếp đĩa nhạc này đứng đầu bảng xếp hạng album hay nhất 2024. Theo trang Grammy, Charli XCX đã xây dựng lượng fan trung thành toàn cầu, truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ mới và góp phần định hình nền nhạc pop.

Charlie xcx song ca Lorde trong "Girl, so confusing" tại Coachella 11/4 Charlie XCX (đeo kính râm) song ca ca sĩ Lorde trong ca khúc "Girl, so confusing" thuộc album "Brat". Video:YouTube/ Coachella

George Daniel sinh năm 1990 tại Bỉ nhưng lớn lên ở Mỹ, sau đó chuyển đến Anh. Daniel là tay trống kiêm nhạc sĩ của The 1975. Ban nhạc đến từ Anh do Matty Healy thành lập năm 2002 gồm Adam Hann, Ross MacDonald và George Daniel - những người bạn của Matty tại trường trung học phổ thông Wilmslow (Anh). Năm 2013, The 1975 phát hành album đầu tay mang tên nhóm. Nhóm nổi tiếng với các ca khúc như About You, The Robbers, Chocolate hay Somebody Else.

Phương Thảo (theo People)