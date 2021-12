Ca sĩ Campuchia ra mắt MV mới

MV "Lambo Toy" của giọng ca trẻ Campuchia Ton Chanseyma thu hút gần 10 triệu lượt xem sau một tuần.

Ca khúc "Lambo Toy" của Ton Chanseyma MV "Lambo Toy". Video: Galaxy Navatra

Nhạc phẩm do doanh nhân bất động sản Leng Navatra sáng tác, Heng Loong viết lời tiếng Anh và Galaxy Navatra Production sản xuất. Ra mắt sáng 24/12, Lambo Toy lọt danh sách xem nhiều trên các nền tảng số.

Ton Chanseyma hóa tiểu thư xinh đẹp, cao ngạo và thích nuôi bò quý tộc. Thú cưng của cô không ăn cỏ trên những cánh đồng mà có lều riêng, dùng bữa với rượu vang, cá hồi... Các chàng trai tán tỉnh chủ nhân phải lấy lòng những "cô bò". Ứng viên lần lượt bị loại dù lái siêu xe, tặng nhiều của ngon vật lạ. Chỉ đến khi thiếu gia chạy Lamborghini mang đến khối rơm vàng, cô gái mới chấp nhận.

Ca sĩ trẻ hóa cô nàng kiêu kỳ trong MV. Ảnh: Galaxy Navatra

Ca sĩ 24 tuổi thay năm trang phục - từ sang trọng đến năng động, gợi cảm. Xen lẫn đoạn rap dài hơi là vũ đạo đơn giản. Trên Facebook, Instagram, nhiều khán giả khen Ton Chanseyma sáng tạo, rap tốt và chăm chút bối cảnh.

Số khác cho rằng ca khúc mới có thể giúp tên tuổi Ton Chanseyma vượt khỏi thị trường nhạc Campuchia, đạt kỷ lục người xem trong tất cả nhạc phẩm cô từng phát hành.. Đầu tháng 11, cô ra mắt MV Are you ok?, gây "sốt" với gần 116 triệu lượt view và 58.000 bình luận. Nhiều người trẻ thế giới cover động tác nhảy của cô trên mạng xã hội.

Doanh nhân Leng Navatra - ông chủ công ty Galaxy Navatra Production - cho biết: "Chúng tôi sẽ đầu tư tiền bạc, thời gian sản xuất các MV ấn tượng cả nội dung lẫn hình thức, là đòn bẩy đưa âm nhạc Campuchia đến với khán giả toàn cầu".

Giọng ca 24 tuổi Ton Chanseyma. Ảnh: Instagram Ton Chanseyma

Ton Chanseyma sinh năm 1997, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất. Hoạt động từ năm 2019, cô theo đuổi thể loại rap, pop, hip hop. Giới chuyên môn đánh giá cô là một trong những gương mặt triển vọng nền âm nhạc Campuchia.

Vạn Phát