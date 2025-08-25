Ca sĩ Anh Khoa, Thu Hà kết hợp sau 10 năm

Ca sĩ Phạm Anh Khoa và nghệ sĩ Phạm Thu Hà hòa giọng trong "Dân tôi ca" với phong cách rock kết hợp bán cổ điển, dân ca.

Họ hợp tác sau lần đứng chung sân khấu tại Tuyệt đỉnh tranh tài 2015. Phạm Anh Khoa cho biết khi bắt tay làm dự án, anh nghĩ ngay đến Phạm Thu Hà vì tin chất giọng, sự hòa quyện của hai dòng nhạc khác biệt sẽ mang đến nét riêng cho bài hát.

Dân tôi ca do Phạm Anh Khoa viết vào năm 2018, đến nay mới hoàn chỉnh. "Nhạc phẩm là góc nhìn, câu chuyện tôi muốn kể về hành trình trở về nguồn cội - nơi tiếng ca hòa cùng nhịp đập của đất nước", ca sĩ nói.

Bài hát nói về tinh thần bền bỉ của một dân tộc, từng vượt qua thử thách trong hàng nghìn năm để tạo dựng bình yên, ấm no, thể hiện qua các câu hát: "Tự hào Việt Nam ta, hiên ngang nghìn năm qua" hay "Tôi yêu Việt Nam ta trong bao làn dân ca".

Nhạc phẩm có giai điệu tươi sáng, mạnh mẽ, hòa quyện giữa chất rock với âm hưởng truyền thống, bán cổ điển. Điểm nhấn còn là tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Dương Thùy Anh và guitar do Hà Trà Đá thể hiện.

Phạm Anh Khoa cho biết sau nhiều năm làm nghề, càng trưởng thành, anh có góc nhìn cuộc sống sâu sắc hơn. Theo ca sĩ, hát về tình yêu đối với con người, đất nước, chỉ cần sự chân thành, đừng khoa trương. Nhiều năm qua, anh định hướng âm nhạc cá nhân phải tôn vinh văn hóa. Trước đó, Anh Khoa phát hành Ra khơi, Ngựa ô thương nhớ, Lý quạ kêu, đều nhận phản hồi tích cực.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cho biết khi Anh Khoa gửi demo, cô thích tinh thần, thông điệp nên nhận lời ngay. Trong phòng thu, họ bàn bạc để giữ chất riêng của mỗi người nhưng vẫn tạo nên sự hòa quyện, mới mẻ.

"Khoa của hiện tại tĩnh lặng hơn. Tôi ví giọng hát rock của đồng nghiệp là mặt đất xù xì, còn chất bán cổ điển của mình là khoảng trời bay bổng. Tôi mong sự giao thoa này sẽ tạo màu sắc riêng cho bài hát", cô nói.

Phạm Anh Khoa, 40 tuổi, là ca sĩ chuyên dòng nhạc rock. Anh nổi tiếng từ Sao Mai điểm hẹn 2006 khi đoạt giải Ca sĩ xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Nhiều năm qua, anh chơi nhạc cùng nhóm Bức Tường.

Phạm Thu Hà, 43 tuổi, quê Hải Phòng, nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị gia nhập làng nhạc năm 2012 với album Classic Meets Chillout - hát cổ điển trên nền nhạc điện tử, nhận giải Cống hiến. Tiếp đó, ca sĩ gây chú ý trong giới chuyên môn qua CD Tựa như gió phiêu du, Hà Nội yêu, Chạm, được mệnh danh "họa mi bán cổ điển". Phạm Thu Hà trải qua một đời chồng, hiện là mẹ đơn thân.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp